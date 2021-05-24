Bu hafta 3 dizi ekranlara veda ediyor

Dizinin sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131: Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar ya\u015fama hakk\u0131 oldu\u011funu anlatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa\u2019m\u0131z b\u00fcy\u00fcd\u00fc, geli\u015fti, hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Televizyonlarda yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yava\u015f yava\u015f de\u011fi\u015fimin sinyalleri veriliyor. ,Ba\u015frollerinde Kaan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Timu\u00e7in Esen, Okan Yalab\u0131k ve Ebru \u00d6zkan gibi isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 dizinin dijital platformlarda yay\u0131na hayat\u0131na devam edece\u011fi iddia edilmi\u015fti ancak bu konu ile ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama gelmedi.,Konu ile ilgili yap\u0131m \u015firketi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ''Kanalla birlikte ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z ortak karar do\u011frultusunda Masumiyet dizimiz 24 May\u0131s Pazartesi g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanacak olan final b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana veda edecektir. Bug\u00fcne dek sizlerden g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz destek ve ilgi i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederiz. Yeni projelerde bulu\u015fmak \u00fczere\u2026\u201d ifadelerine yer verdi. ,AL\u0130 VEFA EKRANLARA VEDA ED\u0130YOR\r\n\r\nEkranlar\u0131n sevilen bir ba\u015fka dizi de final karar\u0131 ile sevenlerini \u00fczd\u00fc. Per\u015fembe ak\u015famlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan ve konusu ile olduk\u00e7a ilgi \u00e7eken dizi, 27 May\u0131s ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanacak olan 64. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile veda ediyor. Final b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Ali\u2019ye hamile oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Nazl\u0131, Ali Vefa\u2019n\u0131n t\u00fcm hayat\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesine neden olacak..., Onunla g\u00fcld\u00fck, onunla a\u011flad\u0131k, insan olmak ne demek onunla hat\u0131rlad\u0131k. Ona, veda etmenin vakti geldi. Dizimiz, 27 May\u0131s Per\u015fembe 64. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini a\u00e7an t\u00fcm seyircimize te\u015fekk\u00fcr, minnet ve sevgiyle...,17 Aral\u0131k 2019'da yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan dizi, 'Doctor House' isimli yabanc\u0131 dizinin uyarlamas\u0131 olarak dikkatleri \u00e7ekmi\u015fti.,HEK\u0130MO\u011eLU F\u0130NAL B\u00d6L\u00dcM\u00dc \u0130LE BU HAFTA EKRANLARDA\r\n\r\nKanal D ekranlar\u0131n\u0131n sevilen dizisi Hekimo\u011flu, 25 May\u0131s Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanacak olan 51. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekranlara veda ediyor. ,MASUM\u0130YET 13. B\u00d6L\u00dcM\u00dc \u0130LE VEDA ED\u0130YOR\r\n\r\nBa\u015frollerinde Deniz \u00c7ak\u0131r, Mehmet Aslantu\u011f, H\u00fclya Av\u015far, \u0130layda Ali\u015fan ve Serkay T\u00fct\u00fcnc\u00fc'n\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi, yay\u0131n hayat\u0131na bomba gibi ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,FOX ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan dizinin yay\u0131n g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirildi ancak reyting sava\u015f\u0131na daha fazla direnemeyen Masumiyet, 24 May\u0131s ak\u015fam\u0131 13. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile izleyicilerine veda etme karar\u0131 ald\u0131.,Yay\u0131nland\u0131klar\u0131 g\u00fcnlerde reytinglerde zirveyi g\u00f6ren ve sosyal medyan\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulanlar\u0131ndan olan diziler, zamanla bu yar\u0131\u015fta geriye d\u00fc\u015ft\u00fcler fi\u015fleri \u00e7ekildi! \u0130\u015fte o diziler...,Ge\u00e7en haftalarda final yapan Do\u011fdu\u011fun Ev Kaderindir, Sefirin K\u0131z\u0131 ve Kuzey Y\u0131ld\u0131z\u0131 \u0130lk A\u015fk gibi dizilere bu hafta 3 dizi daha ekleniyor.