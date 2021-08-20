Bu hayvanat bahçesinde hayvanlar değil insanlar kafeste

,Koruma alan\u0131 yetkilisi Suzanne Scott (53), "Kafesi buray\u0131 s\u0131k s\u0131k ziyaret eden bir Alman foto\u011fraf\u00e7\u0131 getirmi\u015fti. Sonra \u00fczerinde ayarlamalar yapt\u0131k" dedi.,Burada hayvanlar de\u011fil insanlar kafeslere konuluyor. ,Scott, "Aslanlar merakla yakla\u015f\u0131p bazen de kafesin tepesine \u00e7\u0131karken, i\u00e7indeki insanlar da onlar\u0131n yak\u0131n mesafeden foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekme f\u0131rsat\u0131 buluyor" ifadesini kulland\u0131.,Aslanlar merakla yakla\u015f\u0131p bazen de kafesin tepesine \u00e7\u0131karken, i\u00e7indeki insanlar da onlar\u0131n yak\u0131n mesafeden foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekme f\u0131rsat\u0131 buluyor.,G\u00fcney Afrika\u2019da Harrismith\u2019teki GG aslan koruma alan\u0131nda, gelen ziyaret\u00e7ilere hayvanat bah\u00e7elerinde al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n tam tersi bir uygulama yap\u0131l\u0131yor.