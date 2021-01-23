Bu işe hobi olarak başladılar, savaş uçağını restore ettiler

Burada uzun y\u0131llar kalan u\u00e7ak bak\u0131ms\u0131zl\u0131ktan hurda haline geldi. Bursa'da hobi olarak modelcilik i\u015fi yapan 40 merakl\u0131, modelcilikte kendilerini geli\u015ftirerek sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 restore etmeyi de \u00f6\u011frendi. T\u00fcrkiye'deki \u00e7ok say\u0131da hurda haldeki sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 restore eden kul\u00fcp \u00fcyeleri en son Uluda\u011f \u00dcniversitesinde bulunan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 uzun \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan restore edip ilk g\u00fcnk\u00fc haline getirdi.,Bu i\u015fe hobi olarak ba\u015flad\u0131lar! Sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 restore ederek ilk g\u00fcnk\u00fc ihti\u015fam\u0131na kavu\u015fturdular... \u0130\u015fte detaylar!,Kul\u00fcp \u00fcyelerinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar T\u00fcrk Hava Kuvvetleri taraf\u0131ndan da asl\u0131na uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131 konusunda denetleniyor. Bursa Uluda\u011f \u00dcniversitesi M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi \u00f6n\u00fcnde duran u\u00e7ak ziyaret\u00e7ilerini bekliyor., Buradaki amac\u0131m\u0131z insanlara bir fark\u0131ndal\u0131k kazand\u0131rmak, sahip olmu\u015f oldu\u011fumuz de\u011ferleri gelecek nesillere aktarmak. Kul\u00fcb\u00fcm\u00fczde insanlara hem hobi kazand\u0131r\u0131yoruz hem de sosyalle\u015fmelerini sa\u011fl\u0131yoruz. Uluda\u011f \u00dcniversitesinde hat\u0131ra u\u00e7a\u011f\u0131 olarak te\u015fhir edilen RF 84 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 restore edince bunun bak\u0131ma ihtiyac\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. ,Model u\u00e7ak yaparken ger\u00e7ek u\u00e7ak restorasyon yapmay\u0131 \u00f6\u011frendik. T\u00fcrk Hava Kuvvetleri yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gelip denetliyor" dedi.,Bursa Modelcilik Kul\u00fcb\u00fc \u00dcyesi 40 ki\u015fi, model ara\u00e7 ve u\u00e7ak yaparken sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 restore etmeyi de \u00f6\u011frendi. Hobi olarak sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 restore eden kul\u00fcp \u00fcyeleri, hurda haldeki 1952 model sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 restore ederek ilk g\u00fcnk\u00fc ihti\u015fam\u0131na kavu\u015fturdu.,KAYNAK: \u0130HA,1957 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri b\u00fcnyesine kat\u0131lan ve 1980 y\u0131l\u0131na kadar ke\u015fif ve g\u00f6zetleme g\u00f6revi yapan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 emekliye ayr\u0131ld\u0131. Bu u\u00e7ak Bursa Uluda\u011f \u00dcniversitesine hediye edildi. ,Ekibimizle bir araya gelerek u\u00e7a\u011f\u0131 restore ederek ilk g\u00fcnk\u00fc ihti\u015fam\u0131na kavu\u015fturduk. Restorasyonda u\u00e7a\u011f\u0131n t\u00fcm yenileme i\u015flemlerini asl\u0131na uygun yapt\u0131k. T\u00fcrk Hava Kuvvetlerinden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgiler do\u011frultusunda u\u00e7a\u011f\u0131n ilk y\u0131llarda u\u00e7tu\u011fu halindeki gibi restore ettik. ,Bu i\u015fi tamamen hobi olarak yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Bursa Modelcilik Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Taner G\u00fcndo\u011fdu, "1984 y\u0131l\u0131nda plastik \u00f6l\u00e7ekli modelcilik hobisine ba\u015flad\u0131m. Zamanla bu hobinin i\u00e7inde kendimizi geli\u015ftirerek ger\u00e7ek sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131 restore etmeye ba\u015flad\u0131k.