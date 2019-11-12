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Türkiye Gazetesi

Bu işi evinizin bodrum katında dahi yapabilirsiniz! Paraya para demiyorlar

Bu işi evinizin bodrum katında dahi yapabilirsiniz! Paraya para demiyorlar
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Türkiye'de üretilen ve dünyaya ihracat yapılan birçok ürün yetiştirilmesinde listelere adını yazdıran Isparta'da yıllık ortalama 5 bin ton dolayında mantar üretimi yapılıyor. Kentte, 50 bin dönümlü arazide üretilen kültür ve istiridye mantarları, özel firmalar aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor. Tarımda en önemli şeyin, minimum alanda maksimum üretim yapmak olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 180 metrekarelik alanda kurulu 4'er katlı çadırlarda yaklaşık 720 metrekarelik bir kapasitede üretim yapıldığını anlattı.

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