Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

Bursa\u2019n\u0131n Karacabey il\u00e7esinde 20 y\u0131ld\u0131r kahvehane i\u015fleten Zeki Ertosun, 17 y\u0131ld\u0131r antika e\u015fyalar topluyor.,Toplad\u0131\u011f\u0131 antikalar\u0131 kahvehanesinde te\u015fhir eden Ertosun, 17 y\u0131l \u00f6nce bak\u0131r sehpa ile bu merak\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBak\u0131r sehpa ile ba\u015flayan ser\u00fcvenim daha sonra \u00e7e\u015fitli eski e\u015fyalar toplayarak devam etti.","Atalar\u0131m\u0131z\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 e\u015fyalar\u0131 yeni nesillere g\u00f6steriyoruz. Yabanc\u0131lar hayretler i\u00e7inde kal\u0131yor. En \u00e7ok radyo, gramofon, plaklar biriktirdim. Bunlar kolay bulunan \u015feyler de de\u011fil.","Uzun bir s\u00fcre\u00e7. Tedarik etmeye devam ediyorum. Ba\u015fta Bursa ve civar\u0131 olmak \u00fczere T\u00fcrkiye\u2019nin her yerine antika i\u00e7in gidiyorum\u201d dedi.,Kahvehanede te\u015fhir edilen e\u015fyalar\u0131n aras\u0131nda en fazla eski radyo, plak, gramofon yer alsa da bak\u0131r ibrikler, t\u00fcfekler, biblolar, s\u00fcrahiler, s\u00fcs e\u015fyalar\u0131 da yer al\u0131yor.,M\u00fc\u015fteriler antikalar\u0131n i\u00e7inde \u00e7ay i\u00e7menin keyfini ya\u015f\u0131yor.,Bursa\u2019da bir kahvehane antikac\u0131 d\u00fckkan\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor.