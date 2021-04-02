Bu kar tünelleri 8 metreyi aşıyor

Kardan olu\u015fan t\u00fcneller ve 8 metreyi bulan kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 zaman zaman zor anlar ya\u015fayan ekipler, kep\u00e7e ile a\u00e7amad\u0131klar\u0131 yolda ekskavat\u00f6r da kullan\u0131yor. Kep\u00e7enin boyunu a\u015fan karda ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken ekipler, \u00e7\u0131\u011f tehlikesine ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na gece g\u00fcnd\u00fcz devam ediyor.,\u00d6zellikle y\u00fcksek kesimlerde ya\u015fayan vatanda\u015f\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten ekiplerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yollar ise t\u00fcnelleri and\u0131rd\u0131. G\u00fcnlerdir s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n daha devam edece\u011fini ifade eden karla m\u00fccadele ekipleri, nisan ay\u0131nda Y\u00fcksekova'n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam etti\u011fini belirtti.,T\u00fcnelleri and\u0131ran yollar\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemezken, bir yandan da o an\u0131 ka\u00e7\u0131rmamak i\u00e7in doyas\u0131ya hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektiriyor. (\u0130HA),Hakkari\u2019nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde 8 metreyi a\u015fan karda yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonucu a\u00e7\u0131lan yollar t\u00fcnelleri and\u0131r\u0131yor.,Hakkari \u0130l \u00d6zel \u0130daresine ba\u011fl\u0131 Y\u00fcksekova \u015fantiyesi ekipleri, il\u00e7e merkezine 35 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Doski b\u00f6lgesindeki Mergezer Yaylas\u0131'n\u0131n yolunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Y\u00fcksekova il\u00e7esinde nisan ay\u0131na ra\u011fmen Mergezer Yaylas\u0131\u2019nda kardan olu\u015fan t\u00fcneller \u015fa\u015f\u0131rt\u0131rken, karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ise yo\u011fun bir \u015fekilde devam ediyor.