Bu karantina çok başka! Ayı korkusu köyü açık cezaevine çevirdi

Mustafakemalpa\u015fa il\u00e7esinin \u00d6meralt\u0131 k\u00f6y\u00fc sakinleri, yaban\u00ee hayvanlar\u0131n sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan korunmak i\u00e7in \u00e7areyi dikenli telde buldu. K\u00f6yl\u00fcler, tam 30 y\u0131ld\u0131r, etraf\u0131n\u0131 dikenli tellerle \u00e7evirdikleri k\u00f6ylerini ay\u0131 ve kurtlar\u0131n tehlikesinden uzak tutuyor.,K\u00f6ye girmek isteyenler ise demir kap\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. K\u00f6y\u00fcn sakinleri ve misafirler kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131ktan sonra ara\u00e7la ve yaya olarak k\u00f6ye girebiliyor. K\u00f6y\u00fcn sakinlerine demir kap\u0131y\u0131 a\u00e7arak girmek normal gelirken, k\u00f6ye ilk defa gelenler ise b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015f\u0131yor. Baz\u0131 misafirler k\u00f6yde bir \u015fey oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde uzun s\u00fcre bekliyor.,Bursa'da bir da\u011f k\u00f6y\u00fc, yaban\u00ee hayvanlardan korunmak i\u00e7in dikenli tellerle \u00e7evrildi. K\u00f6ye dev\u00e2s\u00e2 demir kap\u0131dan girilip \u00e7\u0131k\u0131labiliyor.,Arazisi \u00e7ok geni\u015f. Bal b\u00f6yle olunca burada yaban\u00ee hayvan \u00e7ok fazla, hayvanlardan korunmak i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn etraf\u0131n\u0131 tel \u00f6rg\u00fcyle \u00e7evirdik. 30 y\u0131ld\u0131r k\u00f6y\u00fcm\u00fcz bu \u015fekilde tel \u00f6rg\u00fcyle \u00e7evrili. K\u00f6y\u00fcn giri\u015finde kap\u0131 mevcut. ,K\u00f6ye girmek isteyenler kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131p giriyor. K\u00f6yl\u00fcler bu duruma al\u0131\u015f\u0131k, ama d\u0131\u015far\u0131dan ilk defa gelenler kar\u015f\u0131lar\u0131nda kap\u0131y\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Burada uzun s\u00fcre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz" dedi. (\u0130HA), Ormanlar\u0131n i\u00e7inde bulunan k\u00f6y\u00fcn arazilerinde \u00e7ok say\u0131da ay\u0131, domuz, kurt ve ba\u015fka yaban\u00ee hayvan bulunuyor. Yaban\u00ee hayvanlar k\u00f6ye kadar gelmeye ba\u015flay\u0131nca k\u00f6yl\u00fcler hem kendilerini, hem de hayvanlar\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in k\u00f6y\u00fcn etraf\u0131n\u0131 5 kilometrelik tel \u00f6rg\u00fcyle \u00e7evirdi.,K\u00f6ylerine tel \u00f6rg\u00fcy\u00fc yaban\u00ee hayvanlardan korunmak i\u00e7in \u00e7ektiklerini ifade eden muhtar Yakup Y\u0131ld\u0131z, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn tarih\u00ee \u00e7ok eski. G\u00f6\u00e7ebe hayat\u0131 bitti denildikten sonra k\u00f6y\u00fcm\u00fcz yerle\u015fik d\u00fczene ge\u00e7mi\u015f, b\u00f6lgenin kurulan ilk k\u00f6ylerinden biri. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz ormanlar\u0131n i\u00e7inde. Her yeri ormanlarla \u00e7evrili.