Bu karışım patladı gitti! Vatandaşlar aktara akın etti

Vatanda\u015flar bunu yaparken, do\u011fan\u0131n en iyi sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131 mutfa\u011f\u0131n ba\u015f tac\u0131 yapmaya \u00f6zen g\u00f6steriyor. ,Zararl\u0131 maddelerin v\u00fccuttan at\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayarak kansere kar\u015f\u0131 kalkan olu\u015fturmas\u0131yla bilinen ve ana vatan\u0131 G\u00fcney Asya olan Zerde\u00e7al, Hint safran\u0131 olarak da biliniyor.,Son zamanlarda ise ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirici etkilerinin konu\u015fuldu\u011fu bu baharat, i\u00e7erdi\u011fi vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel t\u0131p tedavilerinde de kullan\u0131l\u0131yor.,Zerde\u00e7al ile birlikte Zencefil, anason, tar\u00e7\u0131n, karabiber ve Hindistan Cevizi ya\u011f\u0131 s\u00fct ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131p ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesine sebep oluyor. Alt\u0131n s\u00fct olarak tabir edilen kar\u0131\u015f\u0131m so\u011fuk k\u0131\u015f g\u00fcnlerinde lezzetli bir i\u00e7ecekle i\u00e7inizi \u0131s\u0131t\u0131rken, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 da g\u00fc\u00e7lendiriyor.\r\n\r\n,Pandemi d\u00f6neminin favori kar\u0131\u015f\u0131mlar\u0131ndan biri olan 'Alt\u0131n S\u00fct\u00fcn' faydalar\u0131n\u0131 duyan vatanda\u015flara ise, D\u00fczce\u2019de Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan aktara ak\u0131n etti. Alt\u0131n s\u00fct\u00fcn faydalar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen vatanda\u015flar kar\u0131\u015f\u0131mdan almak i\u00e7in s\u0131raya girdi. Alt\u0131n s\u00fct\u00fcn faydalar\u0131n\u0131 anlatan Aktar Furkan Zenci, \u201cBu \u00fcr\u00fcn ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiriyor. V\u00fccuttaki mikroplar\u0131 k\u0131r\u0131c\u0131 \u00f6zelli\u011fi de var. Ayriyeten v\u00fccuttaki sivilce olu\u015fumunu da engeller. Karaci\u011ferdeki ya\u011flanmalar\u0131 da engeller. Bir\u00e7ok derde devas\u0131 var. H\u00fccre yenileyici \u00f6zelli\u011fi var. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiriyor. Bunu g\u00fcnde bir bardak i\u00e7memiz yeterlidir. Koronavir\u00fcse de etki edece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Vitamin olarak i\u00e7ilebilir. T\u00fcm vitaminler mevcut\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Aktara k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 almaya gelen Gaye Okan, aktarlara \u00f6zellikle k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 almak i\u00e7in gitti\u011fini dile getirdi. ,Alt\u0131n s\u00fct i\u00e7in 200 milim s\u00fct\u00fc bir cezvenin i\u00e7ine koyuluyor. \u0130\u00e7erisinde 2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7al, 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karabiber, 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zencefil, 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tar\u00e7\u0131n, 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 so\u011fuk kat\u0131 Hindistan cevizi ya\u011f\u0131 ve son olarak ta aroma vermesi i\u00e7in 1 adet anason \u00fczerine koyuluyor. Koyulan her malzeme sonras\u0131nda kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken kar\u0131\u015f\u0131m, yakla\u015f\u0131k 2-3 dakika kaynay\u0131p demlenmesinin ard\u0131ndan i\u00e7ilebiliyor.,Alt\u0131n s\u00fct\u00fcn faydalar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmesinin ard\u0131ndan \u00fcr\u00fcnden alarak deneyece\u011fini belirten Okan, \u201cBen genellikle aktarlarda k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131, bitkisel \u00fcr\u00fcnler, \u0131hlamur tar\u00e7\u0131n gibi \u00fcr\u00fcnler tercih ediyorum. Ama alt\u0131n s\u00fct\u00fc ilk defa duydum\u201d ifadelerini kulland\u0131. Aktardan alt\u0131n s\u00fct\u00fcn faydalar\u0131n\u0131 dinleyen Okan daha sonra ise \u201cAlt\u0131n s\u00fct\u00fc merak ettim ne oldu\u011funu. Fiyat\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendikten sonra al\u0131p evimde deneyece\u011fim\u201d dedi.\r\n\r\n,K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n kendini hissettirmeye ba\u015flamas\u0131 ve t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle vatanda\u015flar v\u00fccut direncini g\u00fc\u00e7lendirecek \u015fekilde beslenmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.