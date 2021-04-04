Bu kasabada yaşayanlar günde birkaç kez ülke değiştiriyorlar

Bel\u00e7ika ile Hollanda s\u0131n\u0131r\u0131nda i\u00e7 i\u00e7e ge\u00e7mi\u015f iki kasaba olan Baarle-Nassau ile Baarle-Hertog, d\u00fcnyan\u0131n en tuhaf ve en karma\u015f\u0131k s\u0131n\u0131r b\u00f6lgelerinden birini olu\u015fturuyor. \u0130\u015fte detaylar...,\u0130\u00e7 i\u00e7e bulunan Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog kasabas\u0131n\u0131n toplam n\u00fcfusu yakla\u015f\u0131k 10 bin civar\u0131nda. Bunlar\u0131n 7 bin 500'\u00fc Hollanda, 2 binden fazlas\u0131 ise Bel\u00e7ika vatanda\u015f\u0131.\r\n\r\nDuyanlar\u0131n \u00e7ok karma\u015f\u0131k buldu\u011fu, sakinlerinin bile izah etmekte zorland\u0131\u011f\u0131 bu b\u00f6lgenin tuhaf ge\u00e7mi\u015fi Orta \u00c7a\u011f'a kadar uzan\u0131yor. Bir\u00e7ok kayna\u011fa g\u00f6re b\u00f6lge o d\u00f6nemlerde baz\u0131 aristokrat aileler aras\u0131nda payla\u015f\u0131ld\u0131. Baarle-Hertog, \u015fimdi Bel\u00e7ika'daki bir b\u00f6lgeye ad\u0131n\u0131 veren Brabant D\u00fck\u00fc'ne aitken Baarle-Nassau, buralarda h\u00fck\u00fcm s\u00fcren Nassau Hanedan\u0131'n\u0131nd\u0131. \u0130ki taraf aras\u0131nda y\u0131llar i\u00e7inde anla\u015fmazl\u0131klarda toprak al\u0131\u015fveri\u015fi yap\u0131l\u0131rken jeopolitik olarak d\u00fcnyan\u0131n en karma\u015f\u0131k alanlar\u0131ndan biri olu\u015ftu.,Baarle-Nassau, Hollanda s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kalan k\u00fc\u00e7\u00fck bir kasaba. Baarle-Hertog adl\u0131 bir ba\u015fka kasaba ise Bel\u00e7ika'ya ait ve Baarle-Nassau i\u00e7inde bulunuyor. \u00dcstelik Bel\u00e7ika'ya ait olan Baarle-Hertog, Hollanda'ya ait Baarle-Nassau'nun i\u00e7ine da\u011f\u0131lm\u0131\u015f durumda ve denizdeki adalar\u0131 and\u0131ran birbirinden ayr\u0131 22 par\u00e7adan olu\u015fuyor. Hatta bu "ceplerin" i\u00e7inde Hollanda'ya ait daha k\u00fc\u00e7\u00fck "adac\u0131klar" bile yer al\u0131yor.,Bel\u00e7ika, 1831 y\u0131l\u0131nda Hollanda'dan ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan etti\u011finde bu s\u0131n\u0131r b\u00f6lgesinin karma\u015f\u0131k hali peki\u015fti. Hollanda i\u00e7inde kalan Bel\u00e7ika topraklar\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131 tam olarak 1995'te \u00e7izilebildi.\r\n\r\n,O zaman \u00e7izilen s\u0131n\u0131rlar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u015fimdi g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcn\u00fcr \u015fekilde kasaban\u0131n i\u00e7inde uzan\u0131yor. Art\u0131 (+) i\u015faretlerinden olu\u015fan \u00e7izginin bir taraf\u0131nda Hollanda'n\u0131n simgesi "NL", di\u011fer taraf\u0131nda Bel\u00e7ika i\u00e7in "B" harfleri yer al\u0131yor.\r\n\r\nKald\u0131r\u0131mlarda ve yollardaki al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k s\u0131n\u0131r \u00e7izgisi kimi yerlerde binalar\u0131n i\u00e7inden ge\u00e7iyor. Karma\u015f\u0131k bir elektrik devresini hat\u0131rlatan bu s\u0131n\u0131rlar kasaban\u0131n i\u00e7inde gezinirken kimi ma\u011fazalar\u0131 ve evlerin bah\u00e7elerini ikiye b\u00f6l\u00fcyor. Kasabada ya\u015fayanlar\u0131n baz\u0131lar\u0131 g\u00fcnl\u00fck hayatlar\u0131nda birka\u00e7 dakika i\u00e7inde s\u0131n\u0131r ge\u00e7erek birka\u00e7 kez \u00fclke de\u011fi\u015ftirebiliyor. Bir kafede oturanlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 Hollanda, bir k\u0131sm\u0131 Bel\u00e7ika topraklar\u0131nda kahvelerini i\u00e7iyor.,Ama bu sevimli kasabada \u015fu anda bir\u00e7ok kafe, restoran ve ma\u011faza kapal\u0131 veya sadece randevuyla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Tuhaf s\u0131n\u0131r \u00f6zelli\u011finden dolay\u0131 \u00e7ok fazla turist \u00e7eken kasaba \u015fu anda \u00e7ok sakin g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. Nedeni ise d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok yerinde oldu\u011fu gibi Kovid-19 salg\u0131n\u0131 tedbirleri.,Tedbirler, salg\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ilk aylar\u0131nda Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog'da \u00e7ok ilgin\u00e7 durumlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015f ve normal zamanlarda bile yeterince karma\u015f\u0131k olan yap\u0131, farkl\u0131 kurallarla iyice arapsa\u00e7\u0131na d\u00f6nm\u00fc\u015f.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin bir s\u00fcre Bel\u00e7ika taraf\u0131nda maske takmak zorunluyken, Hollanda taraf\u0131nda b\u00f6yle bir zorunluluk olmam\u0131\u015f. Kasaban\u0131n Hollanda taraf\u0131nda kalan i\u015f yerleri, Hollanda'n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 salg\u0131n kararlar\u0131n\u0131 uygularken, Bel\u00e7ika taraf\u0131nda kalanlar Bel\u00e7ika h\u00fck\u00fcmetinin kararlar\u0131na uymak zorunda kalm\u0131\u015f. Bu da baz\u0131 yerlerde yan yana iki d\u00fckkandan birinin kapanmas\u0131 anlam\u0131na gelirken di\u011feri a\u00e7\u0131k kalabilmi\u015f.,Salg\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131nda bu durumu en yak\u0131ndan ya\u015fayanlardan biri kasabadaki sanat galerisinin sahibi Sylvia Reijbroek. S\u0131n\u0131r \u00e7izgisi galerisinin i\u00e7inden ge\u00e7en Reijbroek, AA muhabirine, salg\u0131n\u0131n ilk d\u00f6nemlerini anlat\u0131rken \u00e7ok zor zamanlar ge\u00e7irdiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130\u015f yeri Bel\u00e7ika'da kay\u0131tl\u0131 olan Reijbroek, Bel\u00e7ika h\u00fck\u00fcmeti marketler ve eczaneler d\u0131\u015f\u0131nda t\u00fcm ma\u011fazalar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 karar\u0131n\u0131 al\u0131nca galerisini kapatmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Reijbroek, "Ben i\u015f yerimi kapatmama ra\u011f