Bu kasabada yaşayanlar günde birkaç kez ülke değiştiriyorlar

Belçika ile Hollanda sınırında iç içe geçmiş iki kasaba olan Baarle-Nassau ile Baarle-Hertog, dünyanın en tuhaf ve en karmaşık sınır bölgelerinden birini oluşturuyor. İşte detaylar...