Bu kelimeler başınıza dert açabilir! Google'a yazmamanız gereken 7 şey

B\u00f6yle bir arama yaparsan\u0131z, muhtemelen sahte borsa veya bahis sitelerine y\u00f6nleneceksiniz. Network marketing gibi planlarla \u00e7al\u0131\u015fan \u015firketlerin aldat\u0131c\u0131 reklamlar\u0131 ve siteleri kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kacak, sizden para kazanmak i\u00e7in para talep eden \u00e7ok yer olacak.,E\u011fer kanser oldu\u011funuzdan endi\u015fe ediyorsan\u0131z, muhakkak do\u011fru sonuca ula\u015fmak i\u00e7in t\u0131bbi kontrol yapt\u0131rmal\u0131s\u0131n\u0131z. \u0130ster inan\u0131n ister inanmay\u0131n, insanlar herhangi bir organ\u0131n\u0131n yan\u0131na "kanseri" kelimesini yaz\u0131p, kendi semptomlar\u0131yla ba\u011f kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Bu psikolojiden \u00e7\u0131kman\u0131z\u0131 temenni ediyoruz.,E\u011fer kendinizi k\u00f6t\u00fc hissediyorsan\u0131z, bir a\u011fr\u0131n\u0131z, g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fc mahveden bir sa\u011fl\u0131k \u015fikayetiniz varsa doktora ba\u015fvurman\u0131z gerekiyor. E\u011fer Google'da basit bir rahats\u0131zl\u0131k aramas\u0131 yaparsan\u0131z, b\u00fcy\u00fck endi\u015felere kap\u0131lman\u0131z do\u011fal. Her t\u00fcrl\u00fc semptomun \u00e7ok \u00e7ok farkl\u0131 hastal\u0131klara ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 binlerce yan\u0131lt\u0131c\u0131 i\u00e7erik var. S\u0131radan bir semptom pek \u00e7ok hastal\u0131kla ba\u011flant\u0131l\u0131 olabilir. Do\u011fru cevab\u0131 size doktorunuz verir, Google de\u011fil.\r\n,Google \u00fczerinden yapaca\u011f\u0131n\u0131z b\u00f6yle bir arama, di\u011fer aramalarda oldu\u011fu gibi veritaban\u0131na kaydedilecek. E\u011fer \u00e7ok kritik aramalarda bulunursan\u0131z, t\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131z siteler ruhunuz bile duymadan ki\u015fisel bilgilerinizi ele ge\u00e7irebilir. \u00d6te yandan "Bomb instructions" kelimesini aratt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ise b\u00fcy\u00fck ihtimalle h\u00fck\u00fcmet ve C\u0130A'ya k\u0131rm\u0131z\u0131 alarm vereceksiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bir\u00e7ok insan Google'dan bomban\u0131n nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve \u00f6\u011frendikten sonra istemedi\u011fimiz bomba eylmelerini ger\u00e7ekle\u015ftiriyorlar. Buna \u00f6nlem olarak bu kelimeleri yazan ki\u015filer takibe al\u0131n\u0131yor.,Her zaman ilk dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z veya ba\u015fvurdu\u011fumuz Google, her zaman do\u011fru bilgi kaynaklar\u0131na y\u00f6nlendiriyor mu? \u0130\u015fte Google'da dan\u0131\u015fmamam\u0131z gereken \u015feyler.,Kanser son derece ciddi boyutlara ula\u015fan, \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrleri olan bir hastal\u0131k. Bu nedenle semptomlar\u0131n skalas\u0131 da geni\u015f oluyor. ,Ka\u015f\u0131nt\u0131, d\u00f6k\u00fcnt\u00fc, kuruluk ve kabarma gibi pek \u00e7ok cilt durumu, \u00e7ok geni\u015f yelpazeye yay\u0131lan hastal\u0131klara ba\u011fl\u0131 olabilir. Yine ilk iki maddede oldu\u011fu gibi, cildinizle ilgili bir \u015fikayetiniz varsa Google arama sonu\u00e7lar\u0131na g\u00fcvenmemelisiniz.,K\u00fcresel finansal sistem bor\u00e7lanma \u00fczerine i\u015fler. E\u011fer paraya ihtiyac\u0131n\u0131z varsa, faiz \u00f6demek istemiyorsan\u0131z tekrar d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Faizsiz kredi aramas\u0131nda \u00e7\u0131kan sonu\u00e7lar aras\u0131nda, insanlar yanl\u0131\u015f y\u00f6nlendiren i\u00e7erikler mevcut. K\u00f6t\u00fc niyetli birileri, girdi\u011finiz site \u00fczerinden sizden bilgi talep edebilir, d\u00fc\u015f\u00fck faizli ya da faizsiz kredi talebiyle elinizdekilere bile al\u0131koyabilir.,Uyu\u015fturucu maddelerin ortak noktas\u0131, beyni ve bedeni farkl\u0131 s\u00fcrelerde eylemsiz k\u0131lmalar\u0131d\u0131r. Kanun d\u0131\u015f\u0131 olan konular\u0131n aramalar\u0131nda kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kacak bilgilerin de kanun d\u0131\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 unutmay\u0131n. Faydac\u0131 bir yakla\u015f\u0131ma sahip olmayan internet sitelerine girmeniz, bu tarz aramalarla kolay bir hal al\u0131yor.