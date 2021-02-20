Bu köy bir gecede kara gömüldü! Yer yer 2 metreyi buluyor

G\u00fcne kar s\u00fcrpriziyle uyanan vatanda\u015flar; evlerinin, ara\u00e7lar\u0131n\u0131n ve trakt\u00f6rlerin kar alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Ak\u015famdan kurumas\u0131 i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 as\u0131lan \u00e7ama\u015f\u0131rlar so\u011fuktan donarken, i\u015f makinelerinin giremedi\u011fi sokaklar ise k\u00f6y sakinlerinin imece usul\u00fc yard\u0131mla\u015fmas\u0131yla zorlukla a\u00e7\u0131labildi. Patika yollarla ula\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 sa\u011flayan vatanda\u015flar, ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerinde biriken kar k\u00fctlelerini de k\u00fcrek yard\u0131m\u0131yla temizledi.,"BAZI YERLERDE 2 METREYE YAKIN KAR VAR"\r\n\r\nK\u00f6y sakinlerinden Ey\u00fcp Omur, d\u00fcn k\u00f6yde \u00e7ok az miktarda kar oldu\u011funu belirterek, \u201cGece yatt\u0131k, sabah uyand\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bir metreden fazla kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ettik. Baz\u0131 yerlerde f\u0131rt\u0131nan\u0131n doldurmas\u0131yla 2 metreye yak\u0131n kar var. Sabahtan beri k\u00fcrekle k\u00f6y\u00fcn i\u00e7ini, kap\u0131lar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc temizliyoruz. \u015eu anda ara\u00e7lar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc temizliyorum ki ara\u00e7lar kar alt\u0131ndan \u00e7\u0131ks\u0131n ve i\u015f makinesi ara\u00e7lara zarar vermesin.,Bir g\u00fcn \u00f6ncesinde adeta bahar havas\u0131 ya\u015fayan k\u00f6y sakinleri, sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Hayvanlar\u0131m\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in ev ve ah\u0131rlar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc temizliyoruz. Bu \u015fekilde ya\u015f\u0131yoruz. Sabah bu manzaray\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. Bir gecede bir metre kar \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131\u201d diye konu\u015ftu., \u0130\u015f makineleri ara sokaklara giremedi\u011fi i\u00e7in k\u00fcrekle patika yol a\u00e7maya mecburuz. Yollar\u0131 a\u00e7\u0131yoruz ki kom\u015fular\u0131m\u0131za gidip gelebilelim\u201d dedi.,"B\u0130R GECEDE B\u0130R METRE KAR \u015eA\u015eIRTICI"\r\n\r\nBir gecede bir metre karla uyand\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan vatanda\u015flardan As\u0131m \u00c7amdolsun da, \u201cBurada d\u00fcn gece uyudu\u011fumuzda kar yoktu ama sabah kalkt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bir metreden fazla kar vard\u0131. \u015eu anda i\u015f makinelerinin giremedi\u011fi yerleri biz a\u00e7\u0131yoruz. ,Mu\u015f\u2019un 1600 rak\u0131ml\u0131 Yukar\u0131yongal\u0131 k\u00f6y\u00fc sakinleri, etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle g\u00fcne metrelerce kar s\u00fcrpriziyle uyand\u0131. Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan k\u00f6y, ak\u015fam saatlerinde etkili olan ya\u011f\u0131\u015fla adeta kara g\u00f6m\u00fcld\u00fc. ,Ak\u015fam havan\u0131n g\u00fczel oldu\u011funu ve kap\u0131ya \u00e7ama\u015f\u0131rlar\u0131 ast\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden k\u00f6y sakinlerinden Menek\u015fe Omur ise \u201cSabah kalkt\u0131m bir metre kar ya\u011fm\u0131\u015f. \u00c7ama\u015f\u0131rlar\u0131 toplayam\u0131yorum. Ak\u015fam hi\u00e7 kar yoktu\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)