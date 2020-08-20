Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü

Kalabal\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in yetkililerin k\u00f6ye ayr\u0131 bir \u00f6nem g\u00f6sterdi\u011fini anlatan Alkan, "\u00c7\u00f6p\u00fcm\u00fcz\u00fc ve di\u011fer hizmetlerimizi biraz daha h\u0131zl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcme ula\u015ft\u0131r\u0131yor. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde tar\u0131m faaliyetleriyle u\u011fra\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in b\u00f6yle bir problemimiz yok, daha \u00e7ok g\u00f6\u00e7 alan bir k\u00f6y. Gen\u00e7lerimiz tar\u0131mla u\u011fra\u015f\u0131yorlar. Karab\u00fck'\u00fcn yerel \u00fcretimde sebze \u00fcretiminin y\u00fczde 25'ini k\u00f6y\u00fcm\u00fcz kar\u015f\u0131lamakta. Et ve s\u00fct \u00fcretimi k\u00f6y\u00fcm\u00fczde halen daha yap\u0131lmakta. Gen\u00e7lerimiz k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc \u00e7ok terk etmiyor. \u015eehir merkezine yak\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in yerle\u015fim yeri olarak k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc tercih ediyorlar" dedi.,T\u00fcrkiye'de 2019 y\u0131l\u0131nda n\u00fcfusu 20'den az olan 352 k\u00f6y, 10'dan az olan 32 ve sadece 1 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 2 k\u00f6y bulunuyor.\r\n\r\n,K\u00f6ye 6 aza ve 4 \u00e7al\u0131\u015fanla birlikte hizmet vermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Alkan, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcze en iyi hizmeti vermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Muhtarl\u0131k imkanlar\u0131yla biraz zor olsa da gayretli bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu kadar dar bir alanda kalabal\u0131k olan insanlar\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 g\u00f6rmek zor. Su ihtiyac\u0131n\u0131 biz muhtarl\u0131k olarak kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. \u00c7\u00f6p\u00fcm\u00fcz\u00fc \u00d6zel \u0130dare al\u0131yor. K\u00f6y olmas\u0131 sebebiyle \u00d6zel \u0130dare'ye gelen para nispetinde yat\u0131r\u0131m oluyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00dc\u0130K verilerinden derlenen bilgilere g\u00f6re T\u00fcrkiye'nin en kalabal\u0131k k\u00f6y\u00fc 5 bin 949 ki\u015filik n\u00fcfusu ile Karab\u00fck'\u00fcn Safranbolu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bostanb\u00fck\u00fc k\u00f6y\u00fc olurken, 5 bin 164 ki\u015filik n\u00fcfusu ile A\u011fr\u0131'n\u0131n Patnos il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Do\u011fansu k\u00f6y\u00fc ikinci, Hakkari'nin Derecik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Geli\u015fen k\u00f6y\u00fc ise 4 bin 944 ki\u015filik n\u00fcfusu ile \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131. ,Bostanb\u00fck\u00fc K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Osman Alkan, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada k\u00f6y\u00fcn Karab\u00fck merkeze 7 kilometre, Safranbolu il\u00e7esine ise 3 kilometre uzakl\u0131kta oldu\u011funu s\u00f6yledi. K\u00f6y\u00fcn merkezi konumda oldu\u011funu ifade eden Alkan, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz \u00fcniversiteye y\u00fcr\u00fcme mesafesinde. T\u00dc\u0130K verilerine g\u00f6re 5 bin 949 n\u00fcfus ile T\u00fcrkiye'nin en kalabal\u0131k k\u00f6y\u00fc ilan edildi. \u00dcniversiteye yak\u0131n olmas\u0131 sebebiyle okullar a\u00e7\u0131k oldu\u011funda k\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan iki KYK yurdu ve \u00fcniversiteye yak\u0131n olmas\u0131 sebebiyle evlerimizde kalan \u00f6\u011frenci arkada\u015flar\u0131m\u0131z sayesinde biraz daha kalabal\u0131kla\u015f\u0131yor. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde k\u00fc\u00e7\u00fck b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli tekstil fabrikalar\u0131m\u0131z var. 2 bine yak\u0131n arkada\u015f\u0131m\u0131z istihdam ediliyor. Okullar a\u00e7\u0131k oldu\u011funda k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn n\u00fcfusu 10 bini ge\u00e7iyor" dedi.\r\n\r\n,Safranbolu'da 60'a yak\u0131n k\u00f6y oldu\u011funu vurgulayan Alkan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Bu k\u00f6ylerin n\u00fcfusu bizim k\u00f6ye yakla\u015fm\u0131yor. Do\u011fal olarak \u00d6zel \u0130dare'nin de hizmeti bir yere kadar. Gelen para kadar hizmet getiriyor. H\u0131zla b\u00fcy\u00fcyen bir k\u00f6y oldu\u011fu i\u00e7in hizmette yeti\u015fmekte zorlan\u0131yoruz."\r\n,T\u00dc\u0130K Adrese Dayal\u0131 N\u00fcfus Kay\u0131t Sistemi 2019 y\u0131l\u0131 verilerine g\u00f6re T\u00fcrkiye'de 2019 y\u0131l\u0131nda 18 bin 201 k\u00f6y bulunuyor.