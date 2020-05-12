Bu köyde fotoğraf çekmek parayla!

Ayvac\u0131k il\u00e7esinin Ye\u015filyurt k\u00f6y\u00fc sakinlerinin ba\u015f\u0131, k\u00f6ye d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve d\u0131\u015f mezuniyet i\u00e7in gelen st\u00fcdyo foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131yla dertte. K\u00f6y, ta\u015f evleri ve y\u00fczlerce y\u0131ll\u0131k tarihiyle yerli ve yabanc\u0131 turistleri kendine \u00e7ekiyor. , Her y\u0131l k\u00f6y\u00fc 200 bin turist ziyaret ediyor. K\u00f6y\u00fcn yap\u0131s\u0131 adeta do\u011fal bir platoyu and\u0131r\u0131yor. Hal b\u00f6yle olunca d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve \u00f6zel g\u00fcn foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekip b\u00fcy\u00fck miktarda para kazanan foto\u011fraf\u00e7\u0131lar da k\u00f6y\u00fc ziyaret ediyor. Foto\u011fraf\u00e7\u0131lar i\u015fi \u00e7\u0131\u011f\u0131r\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131p k\u00f6yde bulunan evlerin i\u00e7ine foto\u011fraf \u00e7ektirmek i\u00e7in izinsiz girmeye ba\u015flad\u0131.,Turistler de rahats\u0131z olmaya ba\u015flay\u0131nca k\u00f6y muhtarl\u0131\u011f\u0131 k\u00f6ye d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve mezuniyet \u00e7ekmek i\u00e7in gelip bu i\u015ften para kazanan foto\u011fraf\u00e7\u0131lardan para almaya ba\u015flad\u0131. Bu \u015fekilde k\u00f6ye foto\u011fraf\u00e7\u0131lar daha az gelirken, k\u00f6y halk\u0131 rahat bir nefes ald\u0131.\r\nGe\u00e7en y\u0131l ba\u015flayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Ge\u00e7en y\u0131l gelin \u00e7ekimleri 150 lira, mezuniyet \u00e7ekimleri ise 200 lira olarak belirlenmi\u015fti. Bu y\u0131l fiyatlarda art\u0131\u015f olmas\u0131 bekleniyor. Toplanan paralar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda foto\u011fraf\u00e7\u0131lara makbuz kesiliyor.,Uygulamaya ge\u00e7en y\u0131l ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden muhtar azas\u0131 H\u00fcseyin Serpen, \u201cSon 8 y\u0131ld\u0131r k\u00f6yde d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve mezuniyet \u00e7ekimi yap\u0131l\u0131yordu. K\u00f6yl\u00fcn\u00fcn ve i\u015fletme sahiplerinin herhangi bir \u015fikayeti ve yapt\u0131r\u0131m\u0131 da yoktu. Son bir y\u0131ld\u0131r halk\u0131n foto\u011fraf\u00e7\u0131lardan rahats\u0131z olmas\u0131 ve i\u015fletmelerin \u015fikayeti \u00fczerine foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 k\u0131s\u0131tlamak maksad\u0131yla d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve mezuniyet \u00e7ekimlerini belli bir \u00fccrete tabi tuttuk. ,Biz k\u00f6yde ticar\u00ee maksatla yap\u0131lan \u00e7ekimleri kontrol alt\u0131nda tutmak i\u00e7in b\u00f6yle bir uygulamay\u0131 ba\u015flatt\u0131k. K\u00f6yl\u00fclerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada ya\u015fayan insanlar d\u0131\u015f kap\u0131s\u0131n\u0131 kilitlemez, bunu bilen foto\u011fraf\u00e7\u0131lar d\u0131\u015f kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131p bah\u00e7eye girip \u00e7ekim yap\u0131yor. \u0130nsanlar bu durumdan rahats\u0131z. Ge\u00e7en y\u0131l gelin \u00e7ekimleri 150 lirayd\u0131, mezuniyet \u00e7ekimleri ise kalabal\u0131k geldikleri i\u00e7in 200 lirayd\u0131. Biz bu paray\u0131 resm\u00ee makbuz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda al\u0131yoruz. Bizim gayemiz para kazanmak de\u011fil, cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k. Bu y\u0131lki fiyatlar\u0131 daha belirlemedik\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Burada mevzu para toplamak de\u011fil, foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in gelen say\u0131s\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131nda tutmak. Burada d\u0131\u015f \u00e7ekim i\u00e7in gelenlerin yol kapatmalar\u0131, k\u00f6yl\u00fclerin evlerine foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in izinsiz girmeleri, i\u015fletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek \u015fekilde kullanmalar\u0131 bu karar\u0131 almam\u0131za sebep oldu. Biz k\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelen amat\u00f6r ve profesyonel foto\u011fraf topluluklar\u0131ndan para alm\u0131yoruz. Ya da ziyaret\u00e7iler kendi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekebilirler, bunlardan herhangi bir para almam\u0131z s\u00f6z konusu de\u011fil. ,\u00c7anakkale\u2019de bulunan tarih\u00ee ve turistlik k\u00f6yde foto\u011fraf \u00e7ekmek isteyenler muhtarl\u0131\u011fa para \u00f6demek zorunda.