Bu köyde sepet örmeyi bilmeyene kız vermiyorlar!

Bu do\u011fal malzemelerle yap\u0131lan sepetlerde saklanan veya ta\u015f\u0131nan meyve ve sebzeler daha uzun s\u00fcre bozulmadan tazeli\u011fini koruyabiliyor.,B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7esinin Durasan k\u00f6y\u00fc ge\u00e7imini do\u011fal sepet \u00f6rerek sa\u011fl\u0131yor. Atalar\u0131ndan \u00f6\u011frendikleri i\u015fi devam ettiren k\u00f6yl\u00fcler, me\u015fe, \u00e7am ve f\u0131nd\u0131k a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan malzemeler kullanarak yapt\u0131klar\u0131 sepetleri T\u00fcrkiye'nin her yerine g\u00f6nderiyor. ,\u00c7ocuklu\u011fundan itibaren sepet \u00f6rerek ge\u00e7imini sa\u011flayan Mehmet Ayd\u0131n (70), "Bizim k\u00f6yde bu i\u015fi bilmeyen yoktur, herkes sepet \u00f6rmesini bilir. Bu i\u015f bizim k\u00f6y\u00fcn ge\u00e7im kayna\u011f\u0131.,Eskiden satmaya yeti\u015ftiremiyorduk. \u015eimdi plastik \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131kt\u0131, ra\u011fbet azald\u0131. Ama bunu k\u0131ymetini bilenler tercih ediyor. Bu sepetleri 25 ila 30 lira aras\u0131nda toptan sat\u0131yoruz. Eskiden k\u00f6yde bu i\u015fi bilmeyene k\u0131z vermezlerdi. Elinde zanaat\u0131 yok, k\u0131z\u0131m\u0131za nas\u0131l bakacak diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcrd\u00fc" dedi.,KAYNAK: \u0130HA, Bu sepetleri me\u015fe, \u00e7am ve f\u0131nd\u0131k a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n malzemelerinden yap\u0131yoruz. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sepetleri \u00f6zellikle zeytin ve \u00e7ilek toplayanlar kullan\u0131yor. Bu sepetlerde saklanan veya ta\u015f\u0131nan \u00fcr\u00fcnler tazeli\u011fini uzun s\u00fcre koruyabiliyor. ,Olduk\u00e7a zahmetli olan \u00f6rme sepetlerden bir usta g\u00fcnde ancak 2 tane \u00f6rebiliyor. Me\u015fe ve \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan yapt\u0131klar\u0131 iskeletleri f\u0131nd\u0131k kabuklar\u0131yla ilmek ilmek \u00f6ren ustalar, saatler s\u00fcren u\u011fra\u015flar\u0131n ard\u0131ndan sanat eseri gibi sepetler ortaya \u00e7\u0131kart\u0131yor. ,Bursa'da y\u00fcz y\u0131llard\u0131r sepet\u00e7ilik yap\u0131lan k\u00f6yde bu i\u015fi bilmeyene k\u0131z verilmiyor!