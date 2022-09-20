Bu köydeki 23 yıllık gelenek şaşırtıyor: Evlerin çatısına isim yazıyorlar...

"\u00c7ocuklar unutulmas\u0131n diye, evlerin onlara ait oldu\u011fu unutulmas\u0131n diye, dedelerinin onlara kar\u015f\u0131 bir sevgisinin oldu\u011funu anlamalar\u0131 i\u00e7in isimler yaz\u0131ld\u0131" diyen Erden, "Torunlar\u0131n\u0131, ailelerini, k\u0131zlar\u0131n\u0131 sevdikleri i\u00e7in gelen giden g\u00f6rs\u00fcn, dikkatini \u00e7eksin, okusun bilinsin diye \u00e7at\u0131lara yazm\u0131\u015flar" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,1999 y\u0131l\u0131nda a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bal\u0131k tesisinin \u00e7at\u0131s\u0131na k\u0131z\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 yazarak gelene\u011fi ba\u015flatan Cevat Alkan, (65) "Ben burada bal\u0131k tesisi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m zaman k\u0131z \u00e7ocu\u011fum yeni do\u011fmu\u015ftu. O isim hem annemin ismiydi hem de kendi binamda \u00e7at\u0131ya yazd\u0131m. K\u00f6yde benden sonra 8-9 ki\u015fi de yak\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ismini yazmaya ba\u015flad\u0131. Kimi e\u015fini \u00e7ok sevdi\u011fi i\u00e7in, kimisi de kendi \u00e7ocu\u011funun ismini \u00e7at\u0131ya yazd\u0131" dedi.,Bir k\u00f6yl\u00fc ba\u015flatt\u0131, 23 y\u0131ld\u0131r gelenek bozulmad\u0131... G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019nin Kelkit il\u00e7esine 48 kilometre mesafede bulunan Akda\u011f k\u00f6y\u00fcnde s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir gelenek dikkat \u00e7ekiyor. ,KAYNAK: \u0130HA,K\u00f6y sakinleri 23 y\u0131ld\u0131r k\u0131zlar\u0131n\u0131n, e\u015flerinin, \u00f6len annelerinin, torunlar\u0131n\u0131n ismini kiremitlerle \u00e7at\u0131lara yazarak gelene\u011fi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, k\u00f6ye d\u0131\u015far\u0131dan gelenler \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor.,K\u00f6y sakinlerinden Davut Erden (68) ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "34 y\u0131ldan beri \u0130stanbul\u2019da ya\u015f\u0131yorum, her yaz buraya mutlaka gelirim. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn havas\u0131, suyu, kom\u015fulu\u011fu g\u00fczel oldu\u011fu i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc seviyoruz ve vazge\u00e7emiyoruz. Bu nedenle de kendi sevdiklerimizin ismini \u00e7at\u0131lara yaz\u0131yoruz" dedi.,K\u00f6yl\u00fclerden Cevat Alkan\u2019\u0131n 23 y\u0131l \u00f6nce a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bal\u0131k tesisinin \u00e7at\u0131s\u0131na k\u0131z\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 yazmas\u0131yla ba\u015flayan uygulama, daha sonra t\u00fcm k\u00f6ye yay\u0131larak bir gelenek haline geldi.