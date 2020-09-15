Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, onlar ise şikayetçi değil

Bu k\u00f6y\u00fcn ad\u0131n\u0131 duyanlar \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor, onlar ise \u015fikayet\u00e7i de\u011fil! \u0130\u015fte detaylar...,K\u00f6y Muhtar\u0131 Do\u011fan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Rumlardan kalma k\u00f6yde Selanik\u2019ten g\u00f6\u00e7 edenlerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. K\u00f6y\u00fcn ismi nedeniyle bazen s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cK\u00f6y d\u0131\u015f\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z oluyor. Tahtal\u0131 k\u00f6y dedi\u011fimiz zaman insanlar duraks\u0131yor. \u0130ster istemez \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Bug\u00fcn yine ayn\u0131s\u0131 oldu. Niksar\u2019dayd\u0131m bir arkada\u015flar g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken nerelisin? diye sordu. \u2018Tahtal\u0131 k\u00f6y\u2019 deyince \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. \u0130lk defa duyanlara ilgin\u00e7 geliyor. Mezarl\u0131k, \u00f6teki d\u00fcnya diyenler oluyor. Bizler art\u0131k al\u0131\u015ft\u0131k\u201d dedi. K\u00f6y\u00fcn ismini de\u011fi\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini ifade eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201d\u00d6nceki y\u0131llarda k\u00f6y\u00fcn isminin de\u011fi\u015ftirilmesini denedik. T\u00fcm evleri gezerek \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131m. K\u00f6y\u00fcn isminin de\u011fi\u015ftirilmesini kabul etmediler\u201d diye konu\u015ftu.,Tokat\u2019a 41 kilometre uzakl\u0131kta bulunan 25 haneli Tahtal\u0131 K\u00f6y\u00fcnde 1926 y\u0131l\u0131nda Selanik\u2019ten g\u00f6\u00e7 eden vatanda\u015flar ya\u015f\u0131yor. \u0130smi ile duyanlar\u0131n dikkatini \u00e7eken, kimi zaman esprisi konusu olan k\u00f6yl\u00fcler bu durumu olgunlukla kar\u015f\u0131l\u0131yor. K\u00f6y\u00fcn ad\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesi y\u00f6n\u00fcndeki tekliflere ise s\u0131cak bakmayan k\u00f6yl\u00fcler 94 y\u0131ld\u0131r ya\u015fad\u0131klar\u0131 k\u00f6y\u00fcn isminin de\u011fi\u015fmesini istemiyor.,Tokat\u2019\u0131n Niksar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Tahtal\u0131 K\u00f6y\u00fc ismi ile \u015fa\u015f\u0131rtsa da k\u00f6yl\u00fcler bu durumdan \u015fikayet\u00e7i de\u011fil.,K\u00f6y sakinlerinden Nurettin Akyol, k\u00f6y\u00fcn isminden memnun oldu\u011funu belirterek, "Y\u0131llard\u0131r bu k\u00f6y bu isimle gelmi\u015f. Ben de\u011fi\u015fmesinden yana de\u011filim. De\u011fi\u015fir mi ? o da insanlar\u0131n takdirine kalm\u0131\u015f. \u0130nsanlar bizi bu k\u00f6yl\u00fc olarak tan\u0131yor. Nerelisin dediklerinde \u2018Tahtal\u0131 k\u00f6yl\u00fcy\u00fcz\u2019 diyoruz. Bu da tebess\u00fcm olu\u015fturuyor\u201d dedi. K,\u00f6yl\u00fclerden 82 ya\u015f\u0131ndaki Selami Akyol\u2019da k\u00f6y\u00fcn isminden \u015fikayet\u00e7i olmad\u0131klar\u0131n ifade ederek, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn ismi g\u00fczel ama hangi k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcz dediklerinde \u2018Tahtal\u0131 k\u00f6y\u00fc\u2019 dedi\u011fimizde korkanlar oluyor. Ben de\u011fi\u015fmesini istemiyorum. Uzun y\u0131llard\u0131r bu k\u00f6yde ya\u015f\u0131yorum\u201c ifadelerini kulland\u0131. \u00c7ocuklarda okulda ve arkada\u015f \u00e7evresinde ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7en esprili anlar\u0131 dile getirdi. (\u0130HA)