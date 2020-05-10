Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor

K\u00f6ydeki vatanda\u015flar\u0131n en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ise, Troya antik kentine yak\u0131n olmas\u0131 sebebiyle b\u00f6lgeye gelen turistlerin \u00c7\u0131plakk\u00f6y tabelas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde soyunarak foto\u011fraf \u00e7ektirmesi. K\u00f6yl\u00fcler hi\u00e7bir \u015fekilde k\u00f6y\u00fcn ismini de\u011fi\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini belirtiyor.,\u00c7\u0131plakk\u00f6y'de ikamet eden Vahit Aslan, \u201c\u00c7\u0131plakk\u00f6y \u00e7ok tarihi bir isim. Mazisi 1800 y\u0131llara dayan\u0131yor. Yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rmada, k\u00f6y\u00fcn ismi Osmanl\u0131ca bir haritada dahi \u00c7\u0131plak olarak ge\u00e7iyor. Buras\u0131 yerli bir k\u00f6y. O zamandan beri de ismi \u00c7\u0131plak. ,K\u00f6y\u00fcn bir di\u011fer sakini Tamer K\u0131l\u0131\u00e7 da, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fczde \u00e7\u0131plak yok ama ismi o \u015fekilde kalm\u0131\u015f. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn isminden olduk\u00e7a memnunuz., Turistler k\u00f6y\u00fcn giri\u015finde \u00c7\u0131plak tabelas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde soyunarak \u00e7\u0131plak foto\u011fraf \u00e7ektiriyor. Biz \u00e7ok defa g\u00f6rd\u00fck. Adam \u015fortla kal\u0131p \u00e7\u0131plak \u015fekilde foto\u011fraf \u00e7ektiriyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Civar k\u00f6yler aras\u0131nda en medeni, muhafazak\u00e2r ve entelekt\u00fcel k\u00f6ylerden bir tanesi diyebilirim. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz ismi sebebiyle b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekiyor. Kimi zaman ismi de\u011fi\u015ftirilmek istenmi\u015f, fakat tarihi bir isim olunca de\u011fi\u015ftirmekten vazge\u00e7mi\u015fler\u201d dedi.,\u00c7anakkale\u2019de bulunan k\u00f6y\u00fcn tabelas\u0131n\u0131 g\u00f6ren turistler soyunup foto\u011fraf \u00e7ektiriyor!,\u00c7anakkale merkeze ba\u011fl\u0131 \u00c7\u0131plakk\u00f6y, ismiyle b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekiyor. K\u00f6yde hi\u00e7 \u00e7\u0131plak gezen vatanda\u015f olmamas\u0131na ra\u011fmen, k\u00f6y\u00fcn ismi "\u00c7\u0131plak" olarak ge\u00e7iyor. K\u00f6yl\u00fcler, k\u00f6y\u00fcn ismi dolay\u0131s\u0131yla b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekmesinden duyduklar\u0131 memnuniyeti dile getiriyor.