Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor

T\u00fcrkiye genelinde bu hayvanlardan alarak et rand\u0131man\u0131n\u0131 artt\u0131rmak isteyen k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan besicilerine 6 ay sonras\u0131na s\u0131ra veriliyor. ,"Taleplere yeti\u015femedi\u011fimiz i\u00e7in m\u00fc\u015fterilerimize 6 ay sonras\u0131na g\u00fcn vermekteyiz. \u0130\u015fletmemiz 365 g\u00fcn d\u00fczenli kontrol edilmekte, a\u015f\u0131lar\u0131 ve programlar\u0131 d\u00fczenli yap\u0131lmaktad\u0131r\u201d dedi.,\u00c7iftli\u011fin veterineri \u015eeref Aslan, \u201dBu i\u015fletmemiz 2017 y\u0131l\u0131nda \u00f6zel kurulmu\u015f bir i\u015fletmedir. \u0130ngiltere\u2019den et\u00e7i \u0131rklardan olan Hampshire ve Suffolk\u2019lardan dam\u0131zl\u0131k se\u00e7ilip getirilmi\u015f bir i\u015fletmedir." ,"\u0130\u015fletmemizde 400\u2019e yak\u0131n ana\u00e7 koyunumuz var. Programl\u0131 bir \u015fekilde \u00fcreme faaliyetlerini y\u00fcr\u00fctmekteyiz. \u00dclkemizin 81 iline dam\u0131zl\u0131k ithal etmekte ve melezlemeler yapmaktay\u0131z.",Hampshire ve Suffolk koyunlar\u0131n\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan Bursa\u2019n\u0131n Yeni\u015fehir il\u00e7esine getiren i\u015fletme, et rand\u0131man\u0131n\u0131 at\u0131rarak \u00fcreticilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. ,