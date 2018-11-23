Bu krem diz ağrılarını yok ediyor...

Diz a\u011fr\u0131s\u0131 eklemlerde en s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan a\u011fr\u0131 t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. \u00c7\u00fcnk\u00fc dizlerimiz hayat\u0131m\u0131z boyunca en \u00e7ok kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z eklemlerimizden biridir. \r\n,Bu nedenle dizde olu\u015fan kronik a\u011fr\u0131lar ciddiye al\u0131nmal\u0131 ve arkas\u0131ndaki sebep mutlaka \u00f6\u011frenilmelidir. \r\n,Diz ve diz kapa\u011f\u0131nda olu\u015fan rahats\u0131zl\u0131klar dayan\u0131lmas\u0131 zor a\u011fr\u0131lar olu\u015fturabilir,Kire\u00e7lenme\r\nMen\u00fcsk\u00fcs\r\nKemik erimesi\r\nObezite\r\n,Vitamin ve mineral eksikli\u011fi\r\nRomatizma\r\nTendon iltihaplanmas\u0131\r\nHamilelik \r\nYa\u015fl\u0131l\u0131k\r\nBaker kisti\r\n,Diz enfeksiyonu\r\nBacak adalelerinde zay\u0131flama\r\nHareketsiz ya\u015famak\r\nFazla ve a\u011f\u0131r sporlar\r\nD\u00fcztaban olmak vb.,Eklemde \u015fi\u015fkinlik, k\u0131zar\u0131kl\u0131k ve sertle\u015fme olarak kendini belli edebilir. ,Diz a\u011fr\u0131s\u0131 eklemlerde en s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan a\u011fr\u0131 t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. G\u00fcnl\u00fck hayat\u0131 olumsuz etkileyen diz a\u011fr\u0131lar\u0131ndan kurtulman\u0131n form\u00fcllerini Dr. Feridun Kunak ekrana getirdi. \u0130\u00e7erisinde kafur, vazelin, ozon ya\u011f\u0131, \u00e7am terebenti ve \u00e7\u00f6rek otu ya\u011f\u0131 olan dizi a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 hafifleten do\u011fal krem yap\u0131m\u0131n\u0131 izleyiciye aktaran Kunak kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 dizde a\u011fr\u0131yan yere masaj yaparak s\u00fcr\u00fclmesini tavsiye etti.