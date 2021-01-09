Bu lahmacun obeziteye meydan okuyor

Enstit\u00fcn\u00fcn usta \u00f6\u011freticileri selenyum, bak\u0131r, fosfor, potasyum ve kalsiyum a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan yulaf unundan lahmacun yapt\u0131. ,Yulaf ununun i\u015flenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan di\u011fer unlardan fark\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Usta \u00d6\u011fretici Deniz \u00dcnal, \u201cYulaf ununu da standart unu i\u015fledi\u011fimiz gibi i\u015fliyoruz ama pi\u015fme s\u00fcresi di\u011fer un \u00e7e\u015fitlerine g\u00f6re daha uzun. Yulaf unu bask\u0131n bir un. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir zorlu\u011fu ya da dezavantaj\u0131 yok. Sindirimi kolay ve doyurucu bir \u00f6zelli\u011fi var. Ger\u00e7ekten uzun s\u00fcre tok tutuyor. Genelde insanlar yemeklerini yedikten birka\u00e7 saat sonra yine a\u00e7l\u0131k hissetmeye ba\u015flar. Yulaf unuyla yap\u0131lan bir \u00fcr\u00fcn yedi\u011fimizde tokluk s\u00fcresi \u00e7ok daha uzun oluyor\u201d dedi.,Besin de\u011ferleri bak\u0131m\u0131ndan olduk\u00e7a sa\u011fl\u0131kl\u0131 olan ve uzun s\u00fcre tokluk hissi sa\u011flamas\u0131yla bilinen yulaf unu; \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131, obezite ve gl\u00fcten hassasiyeti olanlar taraf\u0131ndan da tercih ediliyor. Yulaf unundan yap\u0131lan lahmacun ac\u0131kma hissini erteleyerek h\u0131zl\u0131 kilo almaktan \u015fikayet\u00e7i olanlar i\u00e7in lezzetli bir alternatif oluyor.,Yulaf unundan yap\u0131lan lahmacunu deneyenlerin olduk\u00e7a olumlu geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve uzun s\u00fcre tok kald\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Yiyecek \u0130\u00e7ecek At\u00f6lyesi\u2019nde Usta \u00d6\u011fretici Selma Ergin, \u201cYulaf unundan lahmacun ve pide yap\u0131yoruz. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve doyurucu oluyor. B\u00f6yle oldu\u011fu i\u00e7in yo\u011fun bir talep de g\u00f6r\u00fcyoruz. Yulaf unu sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yemeklerde s\u00fcrekli kullanmaya \u00f6zen g\u00f6steriyoruz. \u015eeker hastal\u0131\u011f\u0131, obezite ve gl\u00fcten alerjisi, hassasiyeti olanlar i\u00e7in de yulaf unu kullan\u0131l\u0131yor. \u00d6zellikle i\u00e7erisinde bulundu\u011fumuz Covid-19 s\u00fcrecinde evimizde s\u00fcrekli bir \u015feyler yiyoruz ve kilo al\u0131yoruz. Kad\u0131nlar olarak kilolu olmay\u0131 sevmiyoruz. Fazla kilolar ve obezite ile sava\u015fmakta \u00e7ok etkili oldu\u011fu i\u00e7in yulaf ununu tercih ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Eski\u015fehir Olgunla\u015fma Enstit\u00fcs\u00fc Yiyecek \u0130\u00e7ecek At\u00f6lyesi\u2019nin usta \u00f6\u011freticileri, yulaf ununu kullanarak yeni bir lezzet geli\u015ftirdi.