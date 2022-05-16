Bu listeye çok şaşıracaksınız: Türkiye'nin en zengin kentleri belli oldu

1. \u0130stanbul - 86.798 TL ,10. Mu\u011fla - 56.453 TL ,11. Eski\u015fehir - 55.609 TL ,12. Yalova - 55.029 TL ,13. Bolu - 54.156 TL ,14. \u00c7anakkale - 53.690 TL ,15. Artvin - 50.833 TL ,2. Kocaeli - 81.228 TL ,3. Ankara - 71.027 TL ,4. Tekirda\u011f - 70.788 TL ,5. Antalya - 60.632 TL ,6. \u0130zmir - 60.554 TL ,7. Bursa - 58.957 TL ,8. Bilecik - 57.069 TL ,9. K\u0131rklareli - 57.034 TL ,A\u00e7\u0131klanan verilere g\u00f6re ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen milli gelirin en d\u00fc\u015f\u00fck ve en y\u00fcksek oldu\u011fu iller ortaya \u00e7\u0131kt\u0131, liste \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!,Bir \u00fclke i\u00e7in ekonominin en \u00f6nemli g\u00f6stergesi olan GSYH verileri T\u00dc\u0130K taraf\u0131ndan il il a\u00e7\u0131klan\u0131nca, T\u00fcrkiye'nin en zengin illeri de belli oldu.,Listede Artvin ve Bilecik gibi iller de yer al\u0131yor. \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin son d\u00f6nemdeki en zengin 15 ili...