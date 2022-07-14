11 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNUYOR

Buzluk Ma\u011faras\u0131n\u0131n Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n g\u00fczide yerlerinden biri oldu\u011funu belirten Haydar Do\u011fan, "Herkesin buraya gelerek bu g\u00fczelli\u011fi g\u00f6rmesini tavsiye ederim. \u0130\u00e7erideki s\u0131cakl\u0131k eksilere d\u00fc\u015f\u00fcyor. A\u015fa\u011f\u0131 da \u00e7ok durdu\u011fun zaman donma tehlikesi dahi oluyor. \u0130nsan ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisinde en fazla 5 dakika falan kalabilir." diye konu\u015ftu. ,Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n tarihi Harput Mahallesi\u2019nde bulunan ma\u011fara kent merkezine 11 kilometre uzakl\u0131kta yer al\u0131yor.,Malatya\u2019dan geldiklerini belirten vatanda\u015flardan Nurullah Arman, \u201cBuzluk ma\u011faras\u0131n\u0131n ismini \u00e7ok duyduk bizde g\u00f6rmek i\u00e7in geldik. \u0130\u00e7erisi \u00e7ok so\u011fuktu zaten. Buraya geldik epeyi serinledik ve a\u015fa\u011f\u0131dan buz k\u00fctlesi \u00e7\u0131kartt\u0131k.\u201d dedi. ,S\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n g\u00fcn i\u00e7erisinde 40 dereceye kadar yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 kentte vatanda\u015flar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011franan ma\u011farada 5 dakika durulam\u0131yor. ,Uzun zaman sonra memlekete geldiklerini aktaran vatanda\u015flardan Serkan Turgut, " Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. \u0130ndi\u011fim Buzluk Ma\u011faras\u0131ndan da bir par\u00e7a buz ald\u0131m. Ben Elaz\u0131\u011f\u2019a gelip de buray\u0131 g\u00f6rmeyen b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131za buray\u0131 gelip g\u00f6rmelerini tavsiye ederim. Ayr\u0131ca resmi kurumlar ve insanlar\u0131m\u0131z\u0131n buran\u0131n temizli\u011fine dikkat etmesi gerekiyor" \u015feklinde konu\u015ftu. ,Yakla\u015f\u0131k 150 metre uzunlu\u011funda olan Buzluk Ma\u011faras\u0131n\u0131n belli bir k\u0131sm\u0131na kadar girilebiliyor. Ma\u011fara giri\u015finden itibaren gelen so\u011fuk hava i\u00e7eri girenleri serinletirken, belirli bir s\u00fcreden sonra so\u011fuk nedeni ile durulmaz hale geliyor