Bu mahalle şifa dağıtıyor; havası ve suyu her derde deva oluyor

Manisa\u2019n\u0131n 1513 metre y\u00fcksekli\u011findeki Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131\u2019n\u0131n 1255 metresinde bulunan Ayvac\u0131k Mahallesi, bol oksijeni, suyu ve ekolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fiyle bir \u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015fifa oluyor. ,Osmanl\u0131 d\u00f6neminde hastalanan \u015fehzadelerin de tedavi edildi\u011fi belirtilen b\u00f6lgede kurulan Ayvac\u0131k Mahallesi, ba\u015fta kanser olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klarla m\u00fccadele eden insanlar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor. ,Manisa\u2019da bir \u015firkette \u00f6zel kalem m\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bel rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle 2001\u2019de k\u0131sm\u0131 fel\u00e7 ge\u00e7irip yata\u011fa ba\u011flanan iki \u00e7ocuk annesi 56 ya\u015f\u0131ndaki Berrin Akduman da yerle\u015fti\u011fi Ayvac\u0131k Mahallesi\u2019nde azmi sayesinde hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 yenmeyi ba\u015fard\u0131. ,Doktorlar\u0131n \u2018Bir daha y\u00fcr\u00fcyemezsin\u2019 dedi\u011fi Akduman, e\u015finin de deste\u011fiyle \u00f6nce yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 olmaktan kurtuldu, ard\u0131ndan \u015fifa buldu\u011fu mahalleye muhtar oldu. ,Spil\u2019in temiz havas\u0131 ve suyunun kendisine \u00e7ok iyi geldi\u011fini vurgulayan muhtar Akduman, \u015fimdilerde hem mahallesine hem hizmet ediyor hem de kendi bah\u00e7esinde tar\u0131mla u\u011fra\u015farak sa\u011fl\u0131kl\u0131 vakit ge\u00e7iriyor.\r\n\r\n,\u201cYatak yaralar\u0131, bez yaralar\u0131 nedeniyle k\u00f6ye ta\u015f\u0131nmak zorunda kald\u0131k\u201d\r\nBelinden ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131k sonras\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi ameliyat\u0131n ard\u0131ndan yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ayvac\u0131k Mahalle Muhtar\u0131 Berrin Akduman, \u201cBel ile ilgili rahats\u0131zl\u0131k ya\u015fad\u0131m. Acil ameliyat olmam gerekti\u011fini s\u00f6ylediler. ,Daha sonra \u015fanss\u0131z bir ameliyat ge\u00e7irdim. Ameliyat sonras\u0131 yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 kald\u0131m. O s\u00fcre\u00e7te buraya ta\u015f\u0131nma karar\u0131 ald\u0131k. \u00c7ok fazla kortizon y\u00fcklendi\u011finden dolay\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 kilo ald\u0131m. Yatak yaralar\u0131, bez yaralar\u0131 nedeniyle k\u00f6ye ta\u015f\u0131nmak zorunda kald\u0131k\u201d dedi.\r\n,\u201cDoktorlar \u2018yatalak kal\u0131rs\u0131n' dedi\u201d\r\nDoktorlar\u0131n kendisine umutlu konu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yatalak kalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediklerini belirten Akduman, \u201cBana yeni do\u011fmu\u015f bir bebek gibi \u00f6nce oturmay\u0131 \u00f6\u011frettiler. Kaslar\u0131m eridi\u011fi i\u00e7in oturam\u0131yordum. ,Annem, babam, e\u015fim ve \u00e7ocuklar\u0131m destek oldu. E\u015fim ve k\u00f6yl\u00fcm \u00e7ok b\u00fcy\u00fck destek \u00e7\u0131kt\u0131. E\u015fim \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131na \u00e7elik tel \u00e7ekti. Ben emeklemeye ba\u015flad\u0131ktan sonra kademe kademe y\u00fckselterek kol kaslar\u0131m\u0131 ve beden kaslar\u0131m\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmeye ba\u015flad\u0131m. Hi\u00e7bir doktor \u2018y\u00fcr\u00fcrs\u00fcn\u2019 demedi, \u2018yatalak kal\u0131rs\u0131n\u2019 dedi. Ama ben hi\u00e7bir zaman yatalak kalaca\u011f\u0131m\u0131 beynimde kabul etmedim, \u2018ben y\u00fcr\u00fcyece\u011fim, size de y\u00fcr\u00fcyerek gelece\u011fim\u2019 dedim. Hep bunu dile getiriyorum, e\u015fim ve evlatlar\u0131m \u00e7ok b\u00fcy\u00fck destek \u00e7\u0131kt\u0131. B\u00fcy\u00fck o\u011flum beni y\u00fcr\u00fctebilmek i\u00e7in okulundan oldu\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u201cBana toprakla u\u011fra\u015fmak \u00e7ok iyi geldi\u201d\r\nSpil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131\u2019n\u0131n havas\u0131n\u0131n kendisine iyi geldi\u011fini ve toprakla u\u011fra\u015fmaktan b\u00fcy\u00fck keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Akduman, \u201cBuras\u0131 havadar. Benim yatak ve bez yaralar\u0131ma iyi geldi. Hava almas\u0131 ve oksijeni \u00e7ok. Hava olarak dola\u015f\u0131m\u0131m\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131. Kan\u0131n ula\u015fmas\u0131n\u0131 daha da h\u0131zland\u0131rd\u0131. Topra\u011f\u0131 \u00e7ok iyi geldi. Hi\u00e7bir psikolojik destek almad\u0131m. \u00c7ok zor bir s\u00fcre\u00e7 ya\u015fad\u0131k ailece. Ama bana toprak, toprakla u\u011fra\u015fmak \u00e7ok iyi geldi. Hala daha toprakla u\u011fra\u015f\u0131r\u0131m. Dizlerimle \u00e7apa yap\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201c\u015eifa buldu\u011fum topraklar\u0131n muhtarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131yorum\u201d\r\n\u015eifa buldu\u011fu topraklarda muhtarl\u0131k yaparak hizmet verdi\u011fini belirten Akduman, \u201cTekerlekli araba s\u00fcrecindeki d\u00f6nemde ilk muhtar\u0131m\u0131n birinci azas\u0131yd\u0131m. Onlar kaza yap\u0131nca onun muhtarl\u0131k d\u00f6nemi birka\u00e7 bana kald\u0131. Onun ad\u0131na muhtarl\u0131k yapt\u0131m. Daha sonraki s\u00fcre\u00e7te benim muhtar olmam\u0131 istediler. Bana \u00e7ok b\u00fcy\u00fck destek \u00e7\u0131kt\u0131lar. \u2018Berrin han\u0131m Manisa\u2019da \u00e7ok \u00e7evreniz var, sizi ben muhtar olarak g\u00f6rmek isteriz\u2019 dediler. Ben de ahde vefa olarak onlar\u0131n bana yapt\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k ben de muhtarl\u0131k yap\u0131yorum. \u015eifa buldu\u011fum topraklar\u0131n muhtarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131yorum. Hem haz al\u0131yorum hem keyif al\u0131yorum ve \u015fevkle muhtarl\u0131\u011f\u0131m\u0131 yap\u0131yorum\u201d dedi.\r\n\r\n\u201c\u015eimdi