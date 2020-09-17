Bu mahalle şifa dağıtıyor; havası ve suyu her derde deva oluyor

Manisa’nın 1513 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nın 1255 metresinde bulunan Ayvacık Mahallesi, bol oksijeni, suyu ve ekolojik çeşitliliğiyle bir çok hastalığa şifa oluyor.