Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor

Merkez Osmangazi il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Mollafenari Mahallesi, Uluda\u011f'\u0131n eteklerine kurulmu\u015f tarihi bir semt. ,Sarp bay\u0131rlar y\u00fcz\u00fcnden mahalleli hi\u00e7 kilo alm\u0131yor. Gencinden ya\u015fl\u0131s\u0131na herkes evlerine gidip gelirken g\u00fcnl\u00fck sporlar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. Bu sayede mahalleli sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Burada ya\u015fayan ya\u015fl\u0131lar bile bu yoku\u015flar\u0131 inip \u00e7\u0131karak zinde ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 kal\u0131yor" dedi.,\u015eehir merkezine 2 kilo mesafedeki mahallede ya\u015fayanlar her g\u00fcn kilometrelerce yoku\u015f \u00e7\u0131karak formlar\u0131n\u0131 koruyor. Spor yapma ihtiyac\u0131 duymayan mahalleli, evlerine gidip gelirken her g\u00fcn d\u00fczenli spor yapm\u0131\u015f oluyor.\r\n\r\n,.,Genellikle tek katl\u0131 m\u00fcstakil evlerin bulundu\u011fu mahallenin sokaklar\u0131 o kadar yoku\u015f ki, 20 bin n\u00fcfusun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 mahallede neredeyse kilolu vatanda\u015fa rastlamak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. ,Dik sokaklara giren ara\u00e7lar\u0131n mahsur kald\u0131\u011f\u0131 ve kaza yapt\u0131\u011f\u0131 anlar ise kameralara yans\u0131d\u0131. Mollafenari sakinleri, "Mahallemizin ge\u00e7mi\u015fi \u00e7ok eski. Sokaklar\u0131m\u0131z hep bay\u0131r. ,Ara\u00e7lar\u0131n \u00e7\u0131kmakta zorluk \u00e7ekti\u011fi mahallede vatanda\u015flar evlerine duvar gibi merdivenleri \u00e7\u0131karak gidiyor. \r\n,Her g\u00fcn inip \u00e7\u0131karken b\u00fcy\u00fck efor sarf ediyoruz. Bu sayede spor yapmam\u0131za gerek kalm\u0131yor. Evden \u015fehir merkezine inip \u00e7\u0131karken kan ter i\u00e7inde kal\u0131yoruz. Mahallede kilolu insan yok, herkes t\u0131\u011f gibi. Mahallemizde bulunan rampalar bizi sa\u011fl\u0131kl\u0131 yap\u0131yor.