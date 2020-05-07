Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor

Gelene\u011fe gerek\u00e7e olarak ise mahallede bulunan t\u00fcrbede yatan Sultan Sar\u0131baba\u2019n\u0131n davul sesinden rahats\u0131z olmas\u0131 g\u00f6steriliyor. Rivayete g\u00f6re, y\u0131llar \u00f6ncesinde k\u00f6yde gelin alma t\u00f6reninde gelin k\u00f6yden g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken \u00e7al\u0131nan davul biranda par\u00e7alanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u00f6yde daha sonra davul \u00e7al\u0131nmamaya ba\u015flanm\u0131\u015f. Mahalle sakinleri y\u0131llard\u0131r hi\u00e7 davul \u00e7al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda ise u\u011fursuzluk, k\u00f6t\u00fcl\u00fck ve felaket getirece\u011fine inan\u0131yor. Ramazan aylar\u0131nda, d\u00fc\u011f\u00fcnlerde ve e\u011flencelerde davul \u00e7al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 e\u011fer \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda Sultan Sar\u0131baba hazretlerinin sesinden rahats\u0131z olaca\u011f\u0131na inan\u0131l\u0131yor.,Sultan Sar\u0131baba T\u00fcrbesi\u2019nin bulundu\u011fu mahallede y\u0131llar \u00f6nce bir d\u00fc\u011f\u00fcnde \u00e7al\u0131nan davulun patlamas\u0131ndan sonra b\u00f6yle bir karar alan mahalle sakinleri, Ramazan ay\u0131 da dahil olmak \u00fczere d\u00fc\u011f\u00fcn ve e\u011flencelerde davul \u00e7al\u0131nmas\u0131na izin vermiyor.\r\n\r\nSarayk\u00f6y il\u00e7esindeki Tekke Mahallesi, Ramazan ay\u0131nda davul \u00e7al\u0131nmas\u0131 yasak. Mahalledeki ilgin\u00e7 uygulama y\u00fczy\u0131llardan bu yana devam ederken, gelene\u011fi duyanlar ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemiyor.,K\u00f6y halk\u0131n\u0131n n\u00fcfusunun azalmas\u0131 ile k\u00f6yde art\u0131k \u00e7ok fazla ki\u015finin ya\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten 74 ya\u015f\u0131ndaki Fethi Alt\u0131nda\u015f, \u201cRamazan davulu ben kendimi bildi\u011fimden bu yana \u00e7al\u0131nm\u0131yor ve de hi\u00e7 \u00e7al\u0131nmad\u0131. \u00d6rf ve adetlerden ki zaman\u0131nda yerle\u015fmi\u015f davul \u00e7almamak \u015fimdide \u00e7al\u0131nm\u0131yor. Bir d\u00fc\u011f\u00fcn olmu\u015f burada davul \u00e7alm\u0131\u015flar yolda giderken kavga olmu\u015f ve gelin \u00f6lm\u00fc\u015f deniliyor bunlar hepsi kulaktan duyma canl\u0131 bir \u015fahidi yok. U\u011fursuzluk olarak kabul ediliyor. Hi\u00e7bir zaman davul \u00e7al\u0131nm\u0131yor bazen d\u00fc\u011f\u00fcnler oldu\u011funda davul \u00e7al\u0131nm\u0131yor sadece k\u00fc\u00e7\u00fck trampetler \u00e7al\u0131n\u0131yor\u201d dedi.,Denizli\u2019nin Sarayk\u00f6y il\u00e7esindeki bir mahallede u\u011fursuzluk getirece\u011fi ve k\u00f6t\u00fc olaylara neden olaca\u011f\u0131 gerek\u00e7esi ile y\u00fczy\u0131ldan fazlad\u0131r davul \u00e7al\u0131nm\u0131yor.,K\u00f6yde bulunan ba\u015fka bir vatanda\u015f ise k\u00f6ye birilerinin geldi\u011fini ve t\u00fcrbenin tarihini ara\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 ve 3000 ya da 4000 y\u0131ll\u0131k oldu\u011funu belirten 71 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Alt\u0131nda\u015f, \u201c\u00c7ocuk sahibi olamayanlar burada ba\u011flan\u0131p gidiyor, \u00e7ocuk sahibi oluyorlar. Burada Ramazanda davul \u00e7al\u0131nm\u0131yor, eskiden Ramazan davulu yerine teneke \u00e7alarlard\u0131\u201d dedi. (\u0130HA)