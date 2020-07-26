Bu meyvenin kilosu 60 lira! Faydaları ise saymakla bitmiyor...

Tuzlu Mahallesi'nde yaban mersini yeti\u015ftiren Bekir Uzuner, bu y\u0131lki hasattan memnun olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Kan \u015fekerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor, kalbe iyi geliyor, kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. \u00d6zellikle g\u00f6ze iyi geliyor, g\u00f6rme kayb\u0131n\u0131 gideriyor. ,Bu meyvenin kilosu 60 lira! Faydalar\u0131 ise saymakla bitmiyor...,\u0130neg\u00f6l'de son y\u0131llarda yayg\u0131nla\u015fan yaban mersininin hasad\u0131 devam ediyor. Hasad\u0131n ba\u015flamas\u0131yla kilosu 60 TL'den sat\u0131lan meyvenin faydas\u0131 ise saymakla bitmiyor., Kilosu \u015fu anda 55 ila 60 lira aras\u0131nda. Yaban mersini bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa iyi geliyor. Faydalar\u0131 saymakla bitmez. Bu meyve diyabete, \u015fekere iyi geliyor. , Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini kuvvetlendirdi\u011fi i\u00e7in koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Tabii buna doktorlar karar verir" diye konu\u015ftu. (\u0130HA),Uzuner, "Hasad\u0131m\u0131z ba\u015flayal\u0131 iki hafta oldu. Her y\u0131l daha iyiye gidiyor. Yaban mersinine her ge\u00e7en g\u00fcn ra\u011fbet art\u0131yor. Ekenlerin say\u0131s\u0131 art\u0131k\u00e7a rekolte de artacak. Ben bu y\u0131l 3 tona yak\u0131n mahs\u00fbl bekliyorum.