Bu minarenin camisi yok!

Camisiz minarenin Sof\u00e7a K\u00f6y\u00fc'n\u00fcn sembol\u00fc haline geldi\u011fini anlatan vatanda\u015flar, camisiz minareyi y\u0131kmay\u0131 asla d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini, aksine \u00e7atlayan baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerini restore ettirdiklerini ifade ettiler. (\u0130HA),K\u00fctahya - Eski\u015fehir karayolunun 35. kilometresinde bulunan merkeze ba\u011fl\u0131 25 haneli Sof\u00e7a k\u00f6y\u00fcnde, 1950 y\u0131l\u0131nda Porsuk Baraj\u0131'n\u0131n yap\u0131lmas\u0131ndan sonra 'camisi sular alt\u0131nda kalmas\u0131n' diye ta\u015f\u0131n\u0131nca, minare tek olarak yerinde kald\u0131. K\u00f6yl\u00fcler, 5 vakit ezan\u0131 y\u0131llard\u0131r buradan duyuruyor. Caminin minareye uzakl\u0131\u011f\u0131 ise yakla\u015f\u0131k 80 metre.,K\u00f6y sakinleri, "Camimiz, 1951 ve 1952 y\u0131llar\u0131nda \u00e7e\u015fmeyle beraber ayn\u0131 zamanda yap\u0131lm\u0131\u015f. 1970'li y\u0131llarda baraj\u0131n su tutma kapasitesi art\u0131r\u0131l\u0131nca daha sonra k\u00f6yde istimlak s\u00f6z konusu oluyor. Ah\u015fap i\u015f\u00e7ili\u011fi \u00e7ok yo\u011fun olan camimiz de o y\u0131llarda bir \u00fcst tarafa al\u0131n\u0131yor. ,O y\u0131llarda biz de g\u00f6r\u00fcp ya\u015fad\u0131k. Cami sular alt\u0131nda kal\u0131nca, biz k\u00f6yl\u00fcler olarak minaremizi y\u0131kmaya k\u0131yamad\u0131k, g\u00f6ze alamad\u0131k b\u00f6ylece kald\u0131" diye konu\u015ftular.,K\u00fctahya merkeze ba\u011fl\u0131 Sof\u00e7a k\u00f6y\u00fcndeki camisiz minare y\u0131llara meydan okuyor.