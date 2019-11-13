Bu numaradan arayanlara dikkat! Sakın açmayın

Dijitalle\u015fmenin artmas\u0131yla kimlik de\u011fi\u015ftiren doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n ba\u015fvurdu\u011fu yeni bir y\u00f6ntem tehlikenin boyutlar\u0131n\u0131 da g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriyor. ,\u0130nternetteki datay\u0131 \u00e7alan hackerlar art\u0131k \u00e7ete usul\u00fc \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Genellikle '444' veya '850' ile ba\u015flayan numaralardan arayan \u015febeke, "X bankas\u0131ndan ar\u0131yoruz.\r\n,Ki\u015fisel verileri toplayan doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u015febekesi, bu yolla milyonluk vurgunlar yap\u0131yor.\r\n,Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z harcama ile ilgili teknik bir hata var.\r\n,D\u00fczeltmemiz i\u00e7in baz\u0131 bilgiler gerekiyor" diyerek doland\u0131rma s\u00fcrecinin start\u0131n\u0131 veriyor.\r\n,\u00d6yle ki elinize ula\u015fan kargodan sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011finiz araca, sa\u011fl\u0131k sonu\u00e7lar\u0131n\u0131zdan internetten yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z al\u0131\u015fveri\u015fe kadar kayda giren bir\u00e7ok verinin anl\u0131k olarak doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n eline ge\u00e7ti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Veri merkezlerini hackleyerek, buradaki datalar\u0131 doland\u0131r\u0131c\u0131lara satan \u015febeke, organize \u015fekilde milyonluk vurgun yapt\u0131.,444'TEN ARIYORLAR\r\n\r\nEmniyet birimlerinin titiz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kan doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k s\u00fcreci ise \u015fu \u015fekilde i\u015fliyor:,Vatanda\u015flar\u0131n internet \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015flemlerden anl\u0131k haberdar olan doland\u0131r\u0131c\u0131lar, bu veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ki\u015fileri ar\u0131yor.\r\n,Genellikle '444' veya '850' ile ba\u015flayan numaralardan arayan \u015febeke, "X bankas\u0131ndan ar\u0131yoruz. Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z harcama ile ilgili teknik bir hata var.\r\n,D\u00fczeltmemiz i\u00e7in baz\u0131 bilgiler gerekiyor" diyerek doland\u0131rma s\u00fcrecinin start\u0131n\u0131 veriyor. Bir ba\u015fka doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k sistemi de kargo teslimat\u0131nda i\u015fletiliyor. Kargosunu teslim alan ki\u015fiyi ortalama 30 dakika sonra arayan doland\u0131r\u0131c\u0131lar, "Az \u00f6nce teslim ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z kargonuz ter\u00f6rle m\u00fccadele biriminin \u015f\u00fcpheli i\u015flemler a\u011f\u0131na girmi\u015f" diyerek tuza\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcklerinden binlerce liral\u0131k vurgun yap\u0131yor.\r\n,TEHD\u0130T VE \u015eANTAJ VAR\r\n\r\nSavc\u0131l\u0131\u011fa yap\u0131lan \u015fik\u00e2yetlere g\u00f6re, kimlik ve pasaport teslimlerinde de zaman zaman s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fan\u0131yor.,\u00d6zellikle pasaportunu teslim alan ki\u015filere dadanan doland\u0131r\u0131c\u0131lar, "Emniyetten ar\u0131yoruz, pasaportunuz ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda bloke edildi" \u015feklinde \u015fantaj ve tehditle para s\u0131zd\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u015febekesi ki\u015fisel verileri internet \u00fczerinden de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131yor. \u00d6yle ki sosyal medya \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015fen sat\u0131\u015flarda al\u0131c\u0131 ve sat\u0131c\u0131 aras\u0131nda pazarl\u0131k dahi yap\u0131l\u0131yor. Bloglar \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015fen sat\u0131\u015flarda, binlerce liral\u0131k rakamlar konu\u015fuluyor.\r\n,C\u0130MER'\u0130 DAH\u0130 KULLANDILAR\r\n\r\n\u00d6te yandan sosyal medya a\u011flar\u0131 da dijital doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n mesken tuttu\u011fu alanlar haline geldi. \u00d6zellikle Twitter, 'kimlik av\u0131' ad\u0131 verilen doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011fa en fazla imk\u00e2n tan\u0131yan mecra oldu. Doland\u0131r\u0131c\u0131lar, m\u00fc\u015fteri bilgilerini ele ge\u00e7irmek i\u00e7in 'ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck aidatlar\u0131n\u0131z\u0131 almak i\u00e7in linke t\u0131klay\u0131n' konulu tweetleri sponsorlu olarak yay\u0131mlad\u0131. \u00dcstelik tweet hesab\u0131 olarak T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Merkezi'nin (C\u0130MER) ad\u0131 ve logosu da bu twitlerde kullan\u0131ld\u0131. C\u0130MER ad\u0131yla at\u0131lan twitlere kar\u015f\u0131l\u0131k veren \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n m\u00fc\u015fteri bilgileri ele ge\u00e7irilip banka hesaplar\u0131 bo\u015falt\u0131ld\u0131. Uzmanlar, C\u0130MER uzant\u0131l\u0131 mesajlara itibar edilmemesi gerekti\u011fi konusunda t\u00fcketiciyi uyar\u0131yor. KAYNAK SABAH