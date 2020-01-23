Bu ödemelerden kimsenin haberi yok! Devlet aylık binlerce lira veriyor

Bu \u00f6demelerden kimsenin haberi yok! Devlet ayl\u0131k binlerce lira veriyor, \u00fcstelik bu y\u0131l hepsi zaml\u0131!,2020'de engelli maa\u015f\u0131, evde bak\u0131m ayl\u0131\u011f\u0131, cenaze, \u00e7eyiz yard\u0131m\u0131 gibi \u00f6demeleri almay\u0131 unutmay\u0131n! Devlet, farkl\u0131 isimler alt\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z \u00f6deme yap\u0131yor. Bu \u00f6demelerden \u00e7o\u011fu ki\u015fi haberdar de\u011fil. Baz\u0131lar\u0131nda zaman a\u015f\u0131m\u0131 s\u00fcresi bulunuyor. \u00dcstelik bu y\u0131l hepsi zaml\u0131.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) taraf\u0131ndan milyonlarca vatanda\u015fa; cenaze yard\u0131m\u0131, \u00e7eyiz yard\u0131m\u0131, rapor paras\u0131, emzirme \u00f6dene\u011fi, do\u011fum paras\u0131, ya\u015f\u0131 doldurmas\u0131na ra\u011fmen emeklilik i\u00e7in gerekli prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc tamamlayamayan sigortal\u0131lara toplu geri \u00f6deme gibi \u00f6demeler yap\u0131l\u0131yor.,HER EVLENEN BU \u00d6DEMEY\u0130 ALAB\u0130L\u0130YOR MU?\r\n\r\nBu yard\u0131mdan faydalanmak i\u00e7in evlenmek ve evlendi\u011fi s\u0131rada maa\u015f almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak m\u00fcracaat etmek gerekiyor.Bu y\u00fczden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na (SGK) yaz\u0131l\u0131 olarak m\u00fcracaat etmek gerekiyor. E\u011fer bunu yapmazsan\u0131z, SGK size kendili\u011finden \u00f6deme yapm\u0131yor.\r\n\r\nBA\u015eVURU \u0130\u00c7\u0130N BELL\u0130 B\u0130R S\u00dcRE VAR MI?\r\n\r\nEvet. Ba\u015fvuru i\u00e7in 5 y\u0131ll\u0131k bir hak d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc s\u00fcre bulunuyor. Bu s\u00fcre i\u00e7inde ba\u015fvurmayan k\u0131z \u00e7ocu\u011funun hakk\u0131 yan\u0131yor. O y\u00fczden s\u00fcreyi ge\u00e7irmemek gerekiyor.,\u00d6DEMELER\u0130 SGK Y\u00d6NET\u0130M\u0130 BEL\u0130RL\u0130YOR\r\n\r\nYeni do\u011fan \u00e7ocuk yard\u0131m\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine, il\u00e7ede ise kaymakaml\u0131klara yap\u0131l\u0131yor. TC kimlik numaras\u0131yla 'aile.gov.tr'den de ba\u015fvuru imkan\u0131 var. Bu para t\u00fcm annelere \u00f6deniyor. Do\u011fum yapan kad\u0131nlara 2019 y\u0131l\u0131 i\u00e7in 180 lira 'emzirme \u00f6dene\u011fi (s\u00fct paras\u0131)' veriliyor. Anne sigortal\u0131 de\u011filse para, sigortal\u0131 babaya veriliyor. Bu tutar\u0131 ocak itibar\u0131yla SGK Y\u00f6netim Kurulu bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n enflasyonuna g\u00f6re belirliyor.,RAPOR PARASI\r\n\r\nRapor al\u0131nan s\u00fcrelerde patron maa\u015f \u00f6demez, \u00f6demeyi SGK yapar. Buna i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi (istirahat) paras\u0131 denir. \u00d6deme son 3 ayl\u0131k br\u00fct kazanca g\u00f6re hesaplan\u0131yor. En d\u00fc\u015f\u00fck g\u00fcnl\u00fck \u00f6deme 1 Ocak itibar\u0131yla ayakta tedavide 56.84 liradan 65.40 liraya, yatarak tedavilerde 42.63 liradan 49.05 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu paray\u0131 Ba\u011fkurlu da al\u0131r.,HASTA BAKANLARA\r\n\r\nDevlet, engelli ya da \u00e7ok ya\u015fl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in bak\u0131ma muhta\u00e7 ki\u015filerle ayn\u0131 \u00e7at\u0131 alt\u0131nda ya\u015fayanlara evde bak\u0131m paras\u0131 olarak art\u0131k ayl\u0131k 1305 lira yerine 1.458 lira \u00f6d\u00fcyor. Evde bak\u0131m paras\u0131 almak i\u00e7in Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 il ve il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvuruluyor.,DO\u011eUM HAL\u0130NDE\r\n\r\nDo\u011fum \u00f6ncesi ve sonras\u0131 toplam 112 g\u00fcn izin kullanan anneler, \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131 s\u00fcrenin paras\u0131n\u0131 alabiliyor. Asgari \u00fccretlinin ald\u0131\u011f\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck \u00f6deme 6.367 liradan 7.325 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Para annenin ad\u0131na a\u00e7\u0131lan Ziraat Bankas\u0131 hesab\u0131na yat\u0131yor. Paran\u0131n yat\u0131p yatmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, do\u011fum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin.,EMZ\u0130RME \u00d6DENE\u011e\u0130\r\n\r\nSGK, halk aras\u0131nda s\u00fct paras\u0131 olarak bilinen emzirme \u00f6dene\u011fi de veriyor. Bu para i\u00e7in anne veya e\u015finin SSK veya Ba\u011fkurlu olmas\u0131 ve en az 120 g\u00fcn prim \u00f6demesinin olmas\u0131 yeterli. SGK il m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc veya sosyal g\u00fcvenlik merkezine 5 y\u0131l i\u00e7inde ba\u015fvuru yap\u0131labilir. 180 lira olan bu \u00f6deme de 1 Ocak itibar\u0131yla 201 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.,EMEKL\u0130 OLAMAYANA\r\n\r\nBaz\u0131 sigortal\u0131lar ya\u015f\u0131 doldurmas\u0131na ra\u011fmen emeklilik i\u00e7in gerekli primi tamamlayam\u0131yor. Bu ki\u015filer o ana kadar \u00f6dedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun i\u00e7in SGK'ya da dilek\u00e7eyle ba\u015fvurmak gerekiyor.,\u00c7EY\u0130Z PARASI K\u0130MLER YARARLANIYOR, YA\u015e SINIRI VAR MI?\r\n\r\nBabalar\u0131ndan yetim maa\u015f\u0131 alan k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131 evlendikleri takdirde bu yard\u0131mdan yararlanabiliyor. Burada kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131na bak\u0131lm\u0131yor. Evlenmesi ve evlendi\u011fi s\u0131rada maa\u015f\u0131n \u00f6deniyor olmas\u0131 yeterli oluyor. \u00d6demeler evlilik ger\u00e7ekle\u015ftikten sonra yap\u0131l\u0131yor. Bu y\u00fczden nikah olmadan ba\u015fvuru yap\u0131lam\u0131yor.,NE KADAR PARA \u00d6DEN\u0130YOR?\r\n\r\nBu paran\u0131n miktar\u0131 yetim k