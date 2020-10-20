Bu ormana giren zengin oluyor

Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. \u0130drar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc, romatizma a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 azalt\u0131c\u0131 tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, ba\u011f\u0131rsak kurtlar\u0131n\u0131 d\u00f6k\u00fcyor.,Bursa\u2019n\u0131n ormanlar\u0131nda yeti\u015fen ve yeni olgunla\u015fmaya ba\u015flayan davulga meyvesini toplamak i\u00e7in vatanda\u015flar ormanlara ak\u0131n etmeye ba\u015flad\u0131. ,Ormanlarda kendi kendine yeti\u015fen davulgay\u0131 toplayan vatanda\u015flar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan sat\u0131yor. Lezzetli oldu\u011fu kadar faydal\u0131 da olan meyve vatanda\u015flar taraf\u0131ndan ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. ,Her y\u0131l ormanlarda davulga meyvesi toplayarak satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Mehmet Y\u0131lmaz, "Bu meyve denizi g\u00f6ren ormanlarda yeti\u015fiyor. Kendi kendine yeti\u015fiyor. Tamamen organiktir. Ekim ay\u0131nda toplanmaya ba\u015flan\u0131r. Ocak ay\u0131na kadar toplanabilir. \u00c7ok faydal\u0131 bir meyvedir., Bir ki\u015fi \u00e7ok olan b\u00f6lgeye giderse g\u00fcnde 100 kilo toplayabilir. Bu meyvenin kilosunu pazarda 18 liradan sat\u0131yoruz" dedi.,Denize naz\u0131r \u00e7am ormanlar\u0131nda yeti\u015fen ve bin bir derde deva olan davulga, toplayan\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede zengin ediyor., Da\u011f \u00e7ile\u011fi olarak da bilinen bu \u015fifal\u0131 meyve, \u00e7ocuk felci, a\u011f\u0131z ve deri yaralar\u0131na sebebiyet veren vir\u00fcsleri \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor. C vitamini a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan da\u011f \u00e7ile\u011fi, sigaran\u0131n zararlar\u0131n\u0131 da azalt\u0131yor. ,Ekim ay\u0131nda toplanmaya ba\u015flayan meyve, ocak ay\u0131na kadar ormanlarda bulunabiliyor. G\u00fcnde 30 kilometre ormanlarda y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar y\u00fczlerce kilo davulga meyvesi toplayabiliyor.,KAYNAK: \u0130HA