Bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor

Otelin giri\u015finde ba\u015flayan foto\u011fraf \u00e7ekinme alanlar\u0131 otel i\u00e7erisinde de ad\u0131na uygun \u015fekilde selfie \u00e7ekinmek i\u00e7in haz\u0131rlanan dekorlar\u0131n olmas\u0131 b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekiyor. ,Yerli ve yabanc\u0131 turistleri selfie \u00e7ekinmeden otellerinden ayr\u0131lmad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Pazarlama M\u00fcd\u00fcr\u00fc K\u00fcbra \u00d6zkul, Kapadokya\u2019n\u0131n selfie diyar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Nev\u015fehir\u2019in merkez il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 U\u00e7hisar beldesinde bulunan Selfie Otele gelen yerli ve yabanc\u0131 turistler selfie \u00e7ekinmeden otelden ayr\u0131lmamalar\u0131 dikkatlerden ka\u00e7m\u0131yor. ,\u00d6zkul, \u201cSelfie ismi bildi\u011finiz \u00fczere uluslararas\u0131 anlamda da ayn\u0131 anlam\u0131 ta\u015f\u0131yan bir kelime oldu\u011fu i\u00e7in herkese, her milletten her ya\u015f grubuna hitap edebilmek i\u00e7in otelimizin ismini Selfie tercih ettik." ,"Otelimiz b\u00f6lge ile i\u00e7 i\u00e7e olu\u015fu, hem nostaljiyi yans\u0131t\u0131rken hem \u015f\u0131k dokunu\u015flarla moderne de at\u0131fta bulunmas\u0131yla konsept olarak he k\u00f6\u015fesinde selfie \u00e7ekebilece\u011finiz bir oteldir." ,"Yerli ve yabanc\u0131 turistler selfie ile ilgili biliyorsunuz g\u00fcn\u00fcm\u00fczde herkes her ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 an\u0131 selfie \u00e7ekerek g\u00fcn\u00fcn\u00fc \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Yedi\u011fi yemekten tutunda gitti\u011fi yere kadar foto\u011fraf \u00e7ekiyor." ,"Bizim otelimizde de butik \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu i\u00e7in misafirlerimiz her an\u0131 foto\u011fraflama g\u00fcd\u00fcs\u00fcyle hareket ediyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc Kapadokya bir selfie diyar\u0131 ve bu otele gelen selfie \u00e7ekmeden gitmiyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.