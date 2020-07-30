Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor

Daha \u00f6nce t\u0131r, beton mikseri s\u00fcr\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc yapan Vural, 7 y\u0131ld\u0131r \u015fehirler aras\u0131 otob\u00fcslerde yolcu ta\u015f\u0131yor. \u015eu anda Asya Tur firmas\u0131nda Kocaeli ile Ankara ve \u0130zmir illeri aras\u0131nda otob\u00fcs s\u00fcr\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc yapan Vural\u2019\u0131 g\u00f6ren yolcular ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemiyor. ,Vural Kocaeli'de de ilk kad\u0131n otob\u00fcs s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor. Vural\u2019\u0131 otob\u00fcs\u00fcn direksiyonun ba\u015f\u0131nda g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n kimisi cep telefonuna sar\u0131l\u0131p foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekiyor, kimisi ise merakl\u0131 g\u00f6zlerle izliyor. ,Kad\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in arac\u0131na binen vatanda\u015flar\u0131n, yolculu\u011fun il dakikalar\u0131nda endi\u015fe ya\u015fayabildi\u011fini s\u00f6yleyen Vural, yolculuk sonunda ise herkesin kendisine te\u015fekk\u00fcr etti\u011fini s\u00f6yledi. ,Vatanda\u015flar ise Vural\u2019\u0131 hostes sand\u0131klar\u0131n\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fc olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce ise \u015fa\u015f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,\u0130\u015fini \u00e7ok sevdi\u011fini ifade eden Zeliha Vural, \u201cBen 2004 y\u0131l\u0131nda ehliyet ald\u0131m. T\u0131r kulland\u0131m, beton mikseri kulland\u0131m. \u015eimdi de otob\u00fcs kullan\u0131yorum. \u0130\u015fim \u00e7ok zevkli ama sorumlulu\u011fu \u00e7ok fazla. Can ta\u015f\u0131yoruz. Bunun i\u00e7in sorumlulu\u011fu \u00e7ok fazla. \u0130nsanlar otob\u00fcse ilk bindiklerinde \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorum. \u0130nerlerken de \u00e7ok fazla te\u015fekk\u00fcr al\u0131yorum. Bence kad\u0131nlar bu i\u015fe el atmal\u0131lar. T\u00fcrkiye\u2019de 900\u2019den fazla b\u00fcy\u00fck ehliyeti olan kad\u0131n var. Ama bu sekt\u00f6rde 2-3 ki\u015fiyiz. Kad\u0131nlar\u0131n istedikten sonra yapamayacaklar\u0131 hi\u00e7bir \u015fey yok. \u00d6zellikle ak\u015famlar\u0131 kad\u0131n oldu\u011fum i\u00e7in endi\u015felenenler \u00e7ok fazla oluyor. Bindikleri zaman ara\u00e7 i\u00e7i \u0131\u015f\u0131klar\u0131 15 dakika kadar kapatm\u0131yorum. G\u00fcven kazand\u0131ktan sonra \u0131\u015f\u0131klar\u0131 kapat\u0131yorum. \u00c7ocuklar\u0131m b\u00fcy\u00fckler. Onlar\u0131n desteklerini ald\u0131m. Ailem her zaman bana destek oluyor. Onlar olmasayd\u0131 ben bu i\u015fi yapamazd\u0131m\u201d dedi.,Bursa\u2019da ya\u015fayan 50 ya\u015f\u0131ndaki Zeliha Vural, y\u0131llard\u0131r \u015fehirler aras\u0131 otob\u00fcs firmalar\u0131nda yolcu ta\u015f\u0131yor.