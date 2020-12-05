Bu otogar kendi elektriğini kendi üretiyor

Yap\u0131m\u0131na bir s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flanan yeni otob\u00fcs terminali, Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, taraf\u0131ndan tamamlanarak hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Eskipazar mevkisi \u00e7evre yolunun hemen kenar\u0131nda hayata ge\u00e7irilen otob\u00fcs terminali, konumu itibar\u0131yla \u015fehrin trafik yo\u011funlu\u011funu rahatlatacak.\r\n\r\n,Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Kaynak Geli\u015ftirme \u0130\u015ftirakler Daire Ba\u015fkan\u0131 Aytekin Ba\u015fk\u00f6y, yeni terminalin 22 bin metrekare alan \u00fczerine, 4 bin metrekaresi kapal\u0131 olacak \u015fekilde in\u015fa edildi\u011fini s\u00f6yledi. \u0130leri teknoloji ile donat\u0131lan terminalin, kendi elektri\u011fini \u00fcreten, kendine yeten saatlik yakla\u015f\u0131k 330 KWP elektrik \u00fcreten bir terminal yap\u0131s\u0131na sahip oldu\u011funa de\u011finen Ba\u015fkan Ba\u015fk\u00f6y, \u201cTerminalimizin, sa\u011f taraf\u0131nda bulunan ana hizmet binas\u0131n\u0131n \u00fczerine g\u00fcne\u015f panellerinden olu\u015fup, il\u00e7e hatlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00fczerinde de bu kapasiteyi geni\u015fleterek, 3-4 kat\u0131na \u00e7\u0131kartacak rezerve alan\u0131 bulunmaktad\u0131r. Enerji \u00fcretimine devam edece\u011fiz, terminalimiz T\u00fcrkiye\u2019de \u00f6rnek ve kendi kendine yeten bir terminal olarak hizmetine devam edecek\u201d dedi.\r\n\r\n,Yeni ve \u00e7a\u011fda\u015f teknoloji ile in\u015fa edilen Alt\u0131nordu \u015eehirler Aras\u0131 Otob\u00fcs Terminali, tavan\u0131na yerle\u015ftirilen standard\u0131 y\u00fcksek g\u00fcne\u015f panelleri ile saatlik 330 KWP elektrik \u00fcreterek, kendi kendine yeten bir bina \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Hizmete a\u00e7\u0131lan Alt\u0131nordu \u015eehirler Aras\u0131 Otob\u00fcs Terminali, 26 adet peron, 9 adet midib\u00fcs park alan\u0131, 98 adet il\u00e7e ve k\u00f6y minib\u00fcsleri i\u00e7in park alan\u0131, 11 ara\u00e7l\u0131k ticari taksi park\u0131, 50 ara\u00e7l\u0131k misafir otopark\u0131 ve terminal binas\u0131 i\u00e7erisinde 20 adet firma odas\u0131ndan olu\u015fuyor. ,Ba\u015fk\u00f6y, kurulan projenin, 3 y\u0131l gibi bir s\u00fcrede kendi masraf\u0131n\u0131 amorti edece\u011fini ifade ederek, \u201c\u00c7ok g\u00fcne\u015fli havalarda bu daha da verimli oluyor, bu teknik olarak bak\u0131ml\u0131 ve temizli\u011fi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde a\u015f\u0131r\u0131 g\u00fcne\u015f istemeyen bir yap\u0131ya sahip. G\u00fcne\u015f enerji sistemleri, bak\u0131m\u0131 ve temizli\u011fi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman, g\u00fcne\u015fli havalar\u0131n da yo\u011fun olmas\u0131 durumunda en az 3 y\u0131lda kendisini amorti edece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mehmet Hilmi G\u00fcler\u2019e, bize bu mutlulu\u011fu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Ordulu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da bekledi\u011fi bir projeydi, t\u00fcm halk\u0131m\u0131za hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Terminal binas\u0131nda bir turizm acentesinde i\u015fletme m\u00fcd\u00fcr\u00fc olan Tayfun Y\u0131lmaz, \u201cBizim i\u00e7in \u00e7ok g\u00fczel bir proje. \u00d6nceden, elektri\u011fimiz kesildi\u011fi zaman jenerat\u00f6rlerin devreye girmesi s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturabiliyordu ve ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 kald\u0131rmakta zorluk \u00e7ekiyorduk. \u015eimdi muhtemelen art\u0131k elektrik kesintimiz olmayacak diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc kendisi \u00fcretiyor. Ekonomiye de katk\u0131s\u0131 olacak. Elektri\u011fini kendisi \u00fcretiyor ve Ordu i\u00e7in biraz daha ekonomide rahatlayacak. Benim d\u00fc\u015f\u00fcncem de \u00e7ok g\u00fczel bir sistem\u201d ifadelerine yer verdi.