Bu otomobil 50 yaşında, fiyatı ev değerinde

Kentte esnafl\u0131k yapan Halis Y\u00fcksel, 2015 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019dan 22 bin 500 dolara 1970 model \u201cChevrolet\u201d marka klasik bir otomobil ald\u0131. ,Sadece hafta sonlar\u0131 otomobili ile gezen ve 8 ayd\u0131r da garajda bekleten Y\u00fcksel'in arac\u0131na 350 bin TL verdiler ama satmad\u0131. ,"Bug\u00fcne kadar araba, 300 ile 350 bin TL aras\u0131nda fiyatlar g\u00f6rd\u00fc. Bizim akl\u0131m\u0131zdaki fiyat ise 400 bin TL ve bu fiyat gelirse b\u00fcy\u00fck ihtimalle satabiliriz. Arabaya taleplerin \u00e7o\u011fu, bat\u0131dan geliyor. \u00d6zellikle Ege b\u00f6lgesinde \u0130zmir, Bal\u0131kesir ya da Marmara b\u00f6lgesinden \u0130stanbul\u2019dan arsa takas\u0131, villa ve yat\u0131r\u0131ml\u0131k yerler \u00e7ok geliyor\u201d diye konu\u015ftu.,Araban\u0131n teknik \u00f6zellikleri hakk\u0131nda bilgi veren Halis Y\u00fcksel, \u201cBu arabay\u0131, 2015 y\u0131l\u0131n\u0131n Ocak ay\u0131nda ald\u0131m. 22 bin 500 dolara ald\u0131m ama kur b\u00f6yle de\u011fildi, 2,8 lirayd\u0131. O zamandan beri araba ben de, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir masraf\u0131 olmad\u0131." ,Arac\u0131na arsa takas\u0131 ve villa tekliflerinin geldi\u011fini ancak onu satmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Y\u00fcksel, \u201c\u015eehir i\u00e7i trafi\u011finde d\u00fc\u015f\u00fck h\u0131zla giderken \u00f6zellikle foto\u011fraf \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015fan, park halindeyken foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekenler oluyor. Bunlar\u0131 sosyal medyada payla\u015f\u0131yorlar, biz de g\u00f6r\u00fcnce ho\u015fumuza gidiyor." ,Arabas\u0131n\u0131 8 ayd\u0131r ilk kez garajdan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Y\u00fcksel, \u201cPandemi d\u00f6nemi ve s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 zamanlar oldu\u011fu i\u00e7in arabay\u0131 garajdan \u00e7\u0131karmad\u0131m. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi tek mar\u015fta hi\u00e7 problem olmadan direkt \u00e7al\u0131\u015ft\u0131." ,"Sadece kaportas\u0131nda ve boyas\u0131nda eksik g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz yerlerinde restorasyon oldu. Genelde hafta sonlar\u0131 ya da g\u00fczel gezme havas\u0131 oldu\u011fu zaman arabay\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p kullan\u0131yoruz. Onun d\u0131\u015f\u0131nda genelde hep garajda. Araban\u0131n her \u015feyi orijinal de\u011fi\u015fen bir par\u00e7as\u0131 yok. 1970 y\u0131l\u0131ndaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 \u015fanz\u0131man modeli\u201d dedi.,"Arabay\u0131 ilk al\u0131p Elaz\u0131\u011f\u2019a getirece\u011fim zaman \u00e7ekici ile mi getirelim diye aile aras\u0131nda isti\u015farede bulunduk. Sonra dedim ki, \u0130stanbul\u2019dan Ankara\u2019ya otobandan giderim, bir s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7\u0131karsa \u00e7ekici \u00e7a\u011f\u0131r\u0131r\u0131m. Arabaya binip 100 kilometre gittikten sonra araba daha farkl\u0131 g\u00fcven vermeye ba\u015flad\u0131.","Yolda gidi\u015fi ve verdi\u011fi haz \u00e7ok g\u00fczeldi. O d\u00f6nem 45 ya\u015f\u0131ndayd\u0131 ve o ya\u015ftaki bir araba gibi de\u011fildi \u00e7ok ayr\u0131 bir his ve s\u00fcr\u00fc\u015f tad\u0131 vard\u0131. \u0130stanbul\u2019dan Elaz\u0131\u011f\u2019a sadece yak\u0131t i\u00e7in durduk. Biz bununla Do\u011fu ve Karadeniz b\u00f6lgelerine gezilere gittik, bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra hi\u00e7bir problem ya\u015famazs\u0131n\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Arac\u0131n\u0131 400 bin TL'nin alt\u0131nda satmayaca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Y\u00fcksel, \u00f6zenli bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.