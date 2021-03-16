Bu otomobil yolda zıplayarak ilerliyor

Bir s\u00fcre \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 otomobilini yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki modifiye edilmi\u015f farkl\u0131 otomobillerin s\u00fcspansiyon sistemine g\u00f6re de\u011fi\u015ftiren Murat Karanl\u0131k, bu sistem ile arac\u0131n \u00f6n lastiklerini yerden kesiyor. ,Yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel bir sistem ile arac\u0131n yolda z\u0131plamas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Murat Karanl\u0131k, trafi\u011fe kapal\u0131 alanlarda bu \u015fekilde ilerliyor. ,Kompres\u00f6r yard\u0131m\u0131yla s\u00fcspansiyonlara g\u00f6nderilen hava ile yap\u0131lan sistem yoldaki s\u00fcr\u00fcc\u00fcler taraf\u0131ndan ilgiyle izlenirken, Murat Karanl\u0131k bu sistemin s\u0131r oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,Rusya\u2019da daha \u00f6nce izledi\u011fi videolardan yola \u00e7\u0131karak arac\u0131n\u0131 bu \u015fekilde tasarlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Murat Karanl\u0131k, \u201cGenellikle bu tarz arabalarla ilgileniyorum. Al\u0131p toparlay\u0131p sat\u0131yorum. Bu tarz bir proje akl\u0131m\u0131zda hep vard\u0131. Rusya\u2019da bu arabalar\u0131 hep izliyorduk. Bizde al\u0131p yerden keselim istedik. Bu sefer de bizde yapabilir miyiz diye ba\u015flad\u0131k. Sonu\u00e7 g\u00fczel oldu\u201d dedi.,Otomobilin z\u0131plad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6renlerin \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve foto\u011fraf \u00e7ektirmek isteyenlerin oldu\u011funu kaydeden Karanl\u0131k, \u201cBizim i\u00e7in bamba\u015fka bir duygu. Trafi\u011fi kesinlikle tehlikeye atmadan yap\u0131yoruz. Genellikle bu hareketleri trafi\u011fe kapal\u0131 alanlarda yap\u0131yoruz. G\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Video ve foto\u011fraf \u00e7ekilenler oluyor. \u00c7ok soran oluyor bunu nas\u0131l yapt\u0131n\u0131z diye biz meslek s\u0131rr\u0131 diyoruz." ,"H\u0131zland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f bir air s\u00fcspansiyon sistemi var. Motoru g\u00fcnlendirdik bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba oldu\u011fu dikkat \u00e7ekiyor. 'Her gitti\u011fimiz yerde sat\u0131l\u0131k m\u0131?' diyorlar. Sosyal medyada videolar\u0131 payla\u015f\u0131yoruz onlarda \u00e7ok ilgi g\u00f6r\u00fcyor. \u0130l d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok fazla talep var. Bu tarz bir araban\u0131n maliyeti 35 bin ve 50 bin aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Trabzon\u2019da ya\u015fayan Murat Karanl\u0131k\u2019\u0131n (26) 1987 model Lada Vazz marka otomobilini, di\u011fer otomobillerden farkl\u0131 k\u0131lan \u00f6zelli\u011fi z\u0131playarak gitmesi.