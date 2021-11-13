Bu otomobilin eşi benzeri yok, satın alındığı fiyat sır gibi saklanıyor

.,Erdal Alan, bu kilometrede b\u00f6yle bir otomobilin oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini dile getirerek, \u201cYak\u0131n bir dostum vas\u0131tas\u0131yla Sivas\u2019ta b\u00f6yle bir arac\u0131n oldu\u011funu \u00f6\u011frendim. \u2018A\u011fabey araba sat\u0131lacak. Sende bu tarz arabalar\u0131 seviyorsun. \u0130stersen bir de\u011ferlendir\u2019 dediler. Tabi ki bir heyecan olu\u015fturdu. Bu kilometrede b\u00f6yle bir otomobilin oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorduk. Bunun haberi gelince biraz heyecanland\u0131k. Sonra araban\u0131n videolar\u0131 geldi. Daha da heyecanland\u0131m\u201d dedi.\r\n,Y\u0131llar \u00f6nce Almanya\u2019da \u00e7al\u0131\u015fan Emrullah G\u00fcler, 1995 y\u0131l\u0131nda Sivas\u2019ta yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 apartman\u0131n bir d\u00fckkan\u0131n\u0131 garaja \u00e7evirerek, o y\u0131l sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 otomobili burada muhafaza etti. G\u00fcler, arac\u0131 ise sadece Almanya\u2019dan memleketi Sivas\u2019a tatile geldi\u011fi yaz g\u00fcnlerinde kulland\u0131. Her yaz yakla\u015f\u0131k bin kilometre yapan G\u00fcler, 2013 y\u0131l\u0131nda vefat etti. G\u00fcler\u2019e ait 95 model ara\u00e7 ve 4 katl\u0131 apartman varislerine miras kald\u0131. Ara\u00e7, Sulh Hukuk Mahkemesince a\u00e7\u0131k artt\u0131rmayla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n tavsiyesi \u00fczerine arac\u0131 Ordu\u2019da ya\u015fayan Erdal Alan sat\u0131n ald\u0131. Sat\u0131n al\u0131nan ara\u00e7 8 y\u0131l sonra garajdan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \u0130lk g\u00fcnk\u00fc halini korumay\u0131 ba\u015faran ara\u00e7 sadece 16 bin 511 kilometrede. G\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren arac\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise s\u0131r gibi sakland\u0131.\r\n,Alan, bekledi\u011finin \u00fcst\u00fcnde bir otomobil oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, \u201cEmrullah amcam\u0131z rahmetli olmu\u015f. Rahmetli olduktan sonra uzun bir s\u00fcre otomobil garajda kald\u0131. Tozlu bir haldeydi. Otomobilin ihalesine girdik, biz kazand\u0131k. \u0130\u015flemler bittikten sonra arac\u0131 gelip canl\u0131 g\u00f6rme f\u0131rsat\u0131m oldu. \u00c7ok da heyecanland\u0131m. Bekledi\u011fimin \u00fcst\u00fcnde bir otomobildi. \u0130yi korunmu\u015f. Rahmetli Almanya\u2019dan geldi\u011fi d\u00f6nemlerde k\u00f6ye gitmek i\u00e7in vesaire ara ara kullanm\u0131\u015f. Bug\u00fcne kadar \u00f6zel \u015fampuanlarla y\u0131kanm\u0131\u015f. Bizde o gelene\u011fi devam ettirdik. Allah izin verirse buradan Ordu\u2019ya g\u00f6t\u00fcr\u00fcp kendi garaj\u0131m\u0131zda muhafaza edece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Alan, arac\u0131 g\u00f6renlerin \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBaz\u0131 arkada\u015flar araca talipli oldular. Kimileri fiyat\u0131n\u0131 merak etti. Kimileri de otomobilin ka\u00e7a sat\u0131laca\u011f\u0131na dair sorular sordu. Satma gibi bir d\u00fc\u015f\u00fcncemiz yok \u015fuan. Ama hani farkl\u0131 bir teklif olursa veya biz farkl\u0131 bir otomobile y\u00f6nelirsek teklifleri de\u011ferlendiririz. G\u00f6renler \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Sivas\u2019ta y\u0131llard\u0131r garajda bekletilen s\u0131f\u0131rdan farks\u0131z 95 model ara\u00e7 a\u00e7\u0131k artt\u0131rmayla sat\u0131ld\u0131, sat\u0131lan arac\u0131n fiyat\u0131 ise s\u0131r gibi saklan\u0131yor.