Bu patateslerin tanesi 1 kiloyu geçiyor!

\u00d6zellikle Sand\u0131kl\u0131 ve \u015euhut il\u00e7esiyle birlikte kent merkezine ba\u011fl\u0131 belde k\u00f6ylerde yeti\u015ftirilen patatesler; bir yandan yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131na sevk edilirken bir yandan da kentin ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in pazarlarda sat\u0131\u015fa sunuluyor.,Patateslerin bu enli do\u011fal bir \u015fekilde b\u00fcy\u00fcmesini anlatan patates \u00fcreticisi Mehmet \u00c7elik, "Afyon patatesiyle \u00fcnl\u00fc. Bunu ad\u0131 sar\u0131 patates k\u0131\u015fl\u0131k Agire derler. Organik, hayvan g\u00fcbresiyle \u00fcretildi. Kendi \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz. \u0130stedi\u011fimiz yerde analiz yapt\u0131rabiliriz. \u0130\u00e7inde hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi yok. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 800 gram, 2 kilo 200 grama kadar olan\u0131 var. Tarlay\u0131 zaman\u0131nda s\u00fcr\u00fcyoruz, hayvan g\u00fcbresini bol att\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan, suyumuz da var, bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n zaman oluyor\u201d diye konu\u015ftu.,Merkeze ba\u011fl\u0131 Fethibey kasabas\u0131nda kendi tarlas\u0131nda yeti\u015ftirdi\u011fi patatesleri pazarda sat\u0131\u015fa sunan \u00e7ift\u00e7i Mehmet \u00c7elik\u2019in tanesi bir kiloyu ge\u00e7en patatesi g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. \u00c7elik, hi\u00e7bir g\u00fcbre ya da zirai ila\u00e7 kullanmadan yeti\u015ftirilen patateslerin hayvan g\u00fcbresini yo\u011fun olarak kullanmas\u0131ndan dolay\u0131 bu denli b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.,T\u00fcrkiye\u2019nin patates ihtiyac\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan Afyonkarahisar\u2019da, patates hasat mevsiminin sona ermesiyle k\u0131\u015fl\u0131k patatesler pazarlarda yerini ald\u0131.