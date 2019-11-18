Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor

Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n toptan kilogram fiyat\u0131 800 liray\u0131 buldu. Sak\u0131z\u0131n toplanmas\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7 olmas\u0131, toplayan ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n az olmas\u0131 ve bahar aylar\u0131n\u0131n ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7mesinden dolay\u0131 fiyat\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu ifade ediliyor.,Sivas ve Malatya \u00e7evresinde kenger bitkisinin k\u00f6k k\u0131sm\u0131ndan elde edilen Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n fiyat\u0131 alt\u0131nla yar\u0131\u015f\u0131yor. \r\n,Sivas\u2019ta kenger sat\u0131\u015f\u0131 yapan esnaflardan \u0130brahim G\u00fcler, kenger sak\u0131z\u0131na yurt i\u00e7inden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n talepte bulundu\u011funu belirterek sak\u0131z\u0131n kendi suyu ile bir y\u0131l muhafaza edebildiklerini s\u00f6yledi. ,Bir bitki k\u00f6k\u00fcnden elde ediliyor... Bir y\u0131l boyunca bozulmadan kalabiliyor, fiyat\u0131 ise alt\u0131nla yar\u0131\u015f\u0131yor.,G\u00fcler, \u201cKenger sak\u0131z\u0131 genelde Malatya\u2019n\u0131n Darende il\u00e7esinde ve G\u00fcr\u00fcn il\u00e7esinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylar\u0131nda insanlar k\u00f6ylerde kenger sak\u0131z\u0131 toplamak ile me\u015fgul olur. Kenger sak\u0131z\u0131, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylar\u0131nda havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle k\u00f6k\u00fcnden s\u00fct akar. Akan s\u00fct belli bir s\u00fcre sonra donar ve kenger sak\u0131z\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f olur. Bu donan s\u00fctleri s\u0131cak sularla temizleyip katk\u0131lar\u0131 al\u0131narak yuvarlak ve yass\u0131 \u015fekiller verilir. Bu i\u015flemlerin ard\u0131ndan ise Kenger sak\u0131z\u0131 olu\u015fur. \r\n,Kenger sak\u0131zlar\u0131n\u0131 kendi salg\u0131lad\u0131klar\u0131 sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Ayn\u0131 sak\u0131z ise 1 ay boyunca \u00e7i\u011fnene biliyor. \u0130l d\u0131\u015f\u0131ndan ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan olduk\u00e7a talep var" dedi.,Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n \u00e7ene sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve y\u00fcz felci ba\u015fta olmak \u00fczeri insan bedenine \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 oldu\u011funu belirten G\u00fcler, ak\u0131z\u0131n\u0131n kilogram fiyat\u0131n\u0131n 800 lira civar\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in tane ile sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cKenger sak\u0131zlar\u0131n\u0131n \u015fifalar\u0131na gelince ise \u015fifas\u0131 olduk\u00e7a fazlad\u0131r. Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n di\u011fer sak\u0131zlara g\u00f6re sert oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ene kaslar\u0131na g\u00fczel bir egzersiz yapt\u0131r\u0131r. ,\u00c7ene yap\u0131s\u0131n\u0131n geli\u015fmesine, y\u00fcz felcine \u00e7ok faydas\u0131 var. Ayr\u0131yeten mide sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00f6nemli. Bu sene ya\u011fmurlar biraz fazla ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fiyat\u0131 biraz pahal\u0131. Bu bitki ya\u011fmur ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 zaman s\u00fct\u00fc d\u0131\u015far\u0131ya az verdi\u011fi i\u00e7in bu y\u0131l kilogram\u0131 750-800 lira civar\u0131nda toptan\u0131. Perakende olarak b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re 2 bu\u00e7uk veya 3 lira civar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n