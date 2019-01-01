Bu sebze öksürüğe birebir geliyor! Kilosu 1 buçuk TL

Bilecik'te her hafta pazartesi g\u00fcn\u00fc H\u00fcrriyet Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazar\u0131'nda bir\u00e7ok derdin devas\u0131 olan kara turp tezgahlarda yerini al\u0131yor. ,Bizlerde bu y\u00f6ntem defalarca kulland\u0131k. Bu karaturp uzmanlara g\u00f6re C vitamini deposuymu\u015f. Bu C vitamin k\u0131\u015f aylar\u0131nda \u00f6zellikle \u00f6nemlidir, \u00e7\u00fcnk\u00fc gribin ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesinde inan\u0131lmaz derecede fayda sa\u011flar" dedi. , Bir\u00e7ok derde deva olarak nitelendiren kara turp kilosu 1.5 liradan al\u0131c\u0131 bulurken sat\u0131c\u0131lar da ilgiden memnun olduklar\u0131n\u0131 belirtti.,Satt\u0131\u011f\u0131 turplar\u0131n Bilecik y\u00f6resinde az yeti\u015fti\u011fi i\u00e7in genelde \u0130\u00e7 Anadolu B\u00f6lgesinden takviye yapt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Mustafa Er, "Elimizdeki kara turplar\u0131 biz Konya\u2019dan getiriyoruz. Kilosunu 1.5 liradan sat\u0131yoruz. Halk tam olarak turplar\u0131n ne i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 faydalar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zm\u00fc\u015f de\u011fil. ,Kara turp sat\u0131c\u0131s\u0131 Mustafa Er, halk\u0131n faydalar\u0131n\u0131n hakk\u0131nda bir bilgi sahibi olmad\u0131\u011f\u0131na de\u011findi. Er, "Bizler b\u00fcy\u00fcklerimizden \u00f6\u011frendi\u011fimiz kadar vatanda\u015flara bu kara turpun faydalar\u0131n\u0131 anlat\u0131yoruz. ,Biz gelen m\u00fc\u015fterilerimize anlat\u0131yoruz. Ama sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z ger\u00e7ekten \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck. Halk\u0131n turplar hakk\u0131nda bilin\u00e7lenmesi gerekiyor\u201d dedi. ,En b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi eskiden ninelerimiz yapard\u0131, k\u0131\u015f\u0131n kara turpun i\u00e7erisine bal koyarak t\u00fcketmek hem hastal\u0131klar\u0131n giderilmesine yard\u0131mc\u0131 oluyor.