Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor

1935 y\u0131l\u0131ndan itibaren hizmet veren tren b\u00f6lgede ya\u015fayan vatanda\u015flar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck nimet olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. B\u00f6lgede ya\u015fayan vatanda\u015flar her yere trenle gidiyor.,\u015eehirde ya\u015fayan \u00e7o\u011fu kimse Bursa'dan tren ge\u00e7ti\u011fini bilmezken, Bursa-Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131r\u0131nda bulunan istasyon B\u00fcy\u00fckorhan sakinleri taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor. Civar k\u00f6yl\u00fcler ve il\u00e7e sakinleri trene binerek ba\u011fl\u0131 olduklar\u0131 Bursa yerine K\u00fctahya, Bal\u0131kesir, Eski\u015fehir, Ankara ve \u0130zmir'e gidiyor.,\u015eehir merkezine 105 kilometre mesafede olan B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7esindeki Piribeyler tren istasyonu Bursa'n\u0131n tek tren istasyonu.,"Buras\u0131 Bursa-Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131r\u0131nda, biz her yere bu trenle gidiyoruz. Buradan ge\u00e7en tren \u0130zmir, Ankara, Bal\u0131kesir, K\u00fctahya vilayetlerine gidiyor. Bursa'dan tren ge\u00e7iyor mu diye merak edenler varsa, evet ge\u00e7iyor" dedi.,B\u00fcy\u00fckorhan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Korkmaz, "Bursa'n\u0131n tek tren istasyonunun B\u00fcy\u00fckorhan s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde oldu\u011funu \u00e7o\u011fu kimse bilmez. Piribeyler'de bulunmakta.",Piribeyler k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Osman Kahraman, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan tren istasyonu Bursa'n\u0131n tek tren istasyonu olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor. Bursa'dan tren ge\u00e7ti\u011fini \u00e7o\u011fu kimse bilmez, lakin Bursa'n\u0131n 23 kilometrelik topra\u011f\u0131ndan tren ge\u00e7iyor.","Buradan \u0130zmir, Bal\u0131kesir, Eski\u015fehir, K\u00fctahya ve Ankara'ya tren tren hatt\u0131 ge\u00e7mektedir. Bu trenle y\u00fck ve yolcu nakli yap\u0131l\u0131yor. Buradan g\u00fcnde 6 sefer yap\u0131l\u0131yor. Biz bu tren istasyonunu Bursa'n\u0131n kara yolu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bulu\u015fturmak istiyoruz.","Biz Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131m\u0131zla bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131k. \u0130stasyonla il\u00e7emiz aras\u0131 34 kilometre, bu mesafeyi kara yollar\u0131 a\u011f s\u0131n\u0131r\u0131na ald\u0131raca\u011f\u0131z. Yolun yenilenmesiyle birlikte Bursa-Orhaneli ve B\u00fcy\u00fckorhan'a yeni bir yol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 var." ,"Bu yolla il\u00e7emizden tren istasyonuna giden yolun ayn\u0131 zamanda bitmesiyle birlikte tren ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan faydalanmak istiyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.