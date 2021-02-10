Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı

Elaz\u0131\u011f\u2019da esnaf olan \u00d6mer Ertan\u2019\u0131n 1991 model Ser\u00e7e\u2019si \u00fczerinde bulunan anahtars\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma sistemi (star-stop) , LCD ekran, m\u00fczik sistemi ve yenilenmi\u015f koltuklar\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor. ,58 bin kilometrede olan 30 ya\u015f\u0131ndaki arac\u0131na g\u00f6z\u00fc gibi bakan Ertan, sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmamas\u0131na ra\u011fmen otomobiline 100 bin liral\u0131k teklif geldi, ancak satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi i\u00e7in vermedi. ,T\u00fcm par\u00e7alar\u0131 ve boyas\u0131 dahi orijinal olan arac\u0131 ve i\u00e7ini g\u00f6renler ise \u015fa\u015f\u0131r\u0131p, foto\u011fraf \u00e7ekiyor. Arac\u0131n\u0131 havalar\u0131n g\u00fczel oldu\u011fu zaman haftada bir kez garajdan \u00e7\u0131karan Ertan, eski g\u00fcnleri yad etmek i\u00e7in k\u0131sa bir gezinti yap\u0131p geri garaj\u0131na koyuyor.\r\n,Bu arac\u0131 \u00f6zel \u00e7abalar sonucunda sat\u0131n alabildi\u011fini belirten \u00d6mer Ertan, \u201cBu t\u00fcr ara\u00e7lar normalde piyasa \u00e7oktur ama bu arac\u0131 bulmak zordur. Arac\u0131m\u0131z tamamen orijinaldir ve kilometresi 58 bindedir. ,Garajda kapal\u0131 bir yerde saklanm\u0131\u015ft\u0131r. Arac\u0131m\u0131za \u00e7ok masraf yapmad\u0131k. D\u00f6\u015femelerini yapt\u0131k ve anahtars\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma sistemi kurduk. Bu arac\u0131n anahtars\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma, ses sistemi, LCD ekran\u0131 var. Geri kalan tamam\u0131 orijinaldir. Bunlar\u0131n piyasas\u0131 normal ara\u00e7 gibi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmemesi laz\u0131m. Bu t\u00fcr ara\u00e7lar nostalji arac\u0131 olarak ge\u00e7er. Bunlar\u0131n hastas\u0131 olur\u201d dedi.\r\n\r\n,"Satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum"\r\nArac\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ertan, \u201cOna ra\u011fmen g\u00f6r\u00fcp duyanlar oluyor ve bize ula\u015f\u0131yorlar. Ula\u015ft\u0131klar\u0131 zaman 100 bin lira teklif gelmesi ra\u011fmen satmad\u0131m ve satmay\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Hangi teklif olursa olsun satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. G\u00fczel havalarda haftada bir g\u00fcn eski g\u00fcnler yad olsun diye biner bir tur atar gelirim. ,Araca binenler hasta oluyor. Piyasada en l\u00fcks arabadan bu daha fazla ilgili \u00e7ekiyor. Foto\u011fraf \u00e7ekmelerine izin veriyorum ama d\u00fc\u011f\u00fcnlere kesinlikle vermiyorum. ,Ara\u00e7 Murat 124 modeldir. Di\u011fer ad\u0131 ile Ser\u00e7e\u2019dir. 91 Modeldir. Orijinal 58 bindedir ve sadece bir par\u00e7as\u0131ndan yar\u0131m boya var. Geri kalan k\u0131sm\u0131 boyas\u0131 dahil orijinaldir ve fabrika \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131d\u0131r., En ufak bir \u00e7\u00fcr\u00fcme dahi yoktur. Arac\u0131m\u0131z\u0131 normalde a\u00e7\u0131kta b\u0131rakm\u0131yoruz. Kapal\u0131 \u00f6zel garaj\u0131 vard\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.