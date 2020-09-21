Bu sesi duyan huzur buluyor

D\u00fcnyada 2000\u2019li y\u0131llar\u0131nda ba\u015f\u0131nda bulunan \u2018Hangdrum\u2019 isimli m\u00fczik aleti sesi ile huzur veriyor. Yoga ve meditasyonda kullan\u0131lan hangdrum, g\u00f6ren ve duyanlar\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede ilgisini \u00e7ekmeyi ba\u015far\u0131yor. ,Yeni ke\u015ffedilen bir m\u00fczik aleti olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u015fu anda fiyat\u0131 15 bin ile 35 bin lira aras\u0131nda. Ancak yava\u015f yava\u015f d\u00fcnyaya yay\u0131lan enstr\u00fcman, farkl\u0131 m\u00fczik aletleri ile birle\u015ftirilmeye ba\u015fland\u0131. Bu sayede ortaya \u00e7\u0131kan m\u00fczik ise dinleyicilerden tam not al\u0131yor. ,D\u00fcnyada bu m\u00fczik aletini \u00e7alabilen say\u0131l\u0131 sanat\u00e7\u0131lardan biri de Eski\u015fehir\u2019de ya\u015fayan Ceren \u00d6zdemir. Bu m\u00fczik aletini ilk \u00f6nce Eski\u015fehir\u2019de \u00e7almaya ba\u015flayan \u00d6zdemir, farkl\u0131 \u015fehirlere uzand\u0131. ,Ard\u0131ndan hangdrumun sesini duyan farkl\u0131 \u015fehirlerdeki m\u00fczikseverler, \u00d6zdemir\u2019in kap\u0131s\u0131n\u0131 konser vermesi i\u00e7in defalarca \u00e7ald\u0131. M\u00fczi\u011fini geli\u015ftirip, farkl\u0131 konserler yapmay\u0131 planlayan Ceren \u00d6zdemir, ayn\u0131 zamanda sanat\u0131n yay\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da \u00f6\u011frenciye de kurs veriyor.,\u00c7ald\u0131\u011f\u0131 m\u00fczik aleti ve onun sesi hakk\u0131nda konu\u015fan \u00d6zdemir, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n,\u201c\u0130smi Hang drum. Handpan olarak da biliniyor. 2000\u2019li y\u0131llarda bulunmu\u015f gen\u00e7 bir enstr\u00fcman. O y\u00fczden \u015fu an d\u00fcnya \u00fczerinde \u00e7ok fazla icra eden; \u00fcretimini yapan mevcut de\u011fil. Yap\u0131m\u0131 da \u00e7ok zorlu asl\u0131nda. El yap\u0131m\u0131 bir enstr\u00fcman. Her haznesi yak\u0131larak ve d\u00f6v\u00fclerek yap\u0131l\u0131yor. O y\u00fczden bir \u00e7ok k\u00fclt\u00fcrde ruhu ve kalbi oldu\u011funa inan\u0131l\u0131yor. Hatta insanlar\u0131n \u00e7akralar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ve ruhuna iyi gelerek onlara \u015fifa verdi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \u0130svi\u00e7re\u2019de bulunan bir m\u00fczik aleti. \u00c7e\u015fitli denemeler s\u0131ras\u0131nda ke\u015ffediliyor. Sesi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir tezat olu\u015fturdu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok ilgi \u00e7ekiyor. T\u00fcrkiye\u2019de de yeni yeni bilinen bir enstr\u00fcman. Genelde yurtd\u0131\u015f\u0131 ile ba\u011flant\u0131s\u0131 olan insanlar biliyor. Ama yava\u015f yava\u015f kullanmaya ba\u015flayan insanlar var. Yoga ve meditasyon alan\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor. Daha etnik m\u00fcziklerde kullan\u0131l\u0131yor. Sesinin \u015fifa verdi\u011fine inan\u0131yorlar. Ger\u00e7ekten de huzur verici.\u201d