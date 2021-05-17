Bu sokağın bir ucu 1500'lere, diğer ucu 1600'lere çıkıyor

Ayd\u0131n'\u0131n Efeler il\u00e7esinde bulunan bu soka\u011f\u0131n bir ucu 1500'lere, bir ucu 1600'lere \u00e7\u0131k\u0131yor!,Yerle\u015fim tarihi olarak milattan \u00f6nce 4500\u2019l\u00fc y\u0131llara dayanan ve bir\u00e7ok uygarl\u0131\u011fa ev sahipli\u011fi yapan Ayd\u0131n, tarihi g\u00fczellikleri ile g\u00f6renleri cezbediyor. ,TAR\u0130H\u0130 YAPILAR D\u0130KKATLERDEN KA\u00c7MIYOR\r\n\r\nAyd\u0131n\u2019\u0131n Efeler il\u00e7esi Hasan Efendi-Ramazanpa\u015fa Mahallesi'ndeki 1904. sokak, bir y\u00f6n\u00fcyle di\u011ferlerinden ayr\u0131l\u0131yor ve dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekiyor., Her iki ucundan da tarihi yap\u0131lar\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc sokak, hem turistlerin hem de tarih merakl\u0131lar\u0131n\u0131n u\u011frak yerlerinden oluyor.,Tarih kokan soka\u011f\u0131n bir ucunda 1585 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen Eski-Yeni Camii (Hasan \u00c7elebi), di\u011fer ucunda ise 1683 y\u0131l\u0131nda in\u015fa edilen Bey Camii bulunuyor.,KAYNAK: \u0130HA,Her y\u0131l milyonlarca turisti a\u011f\u0131rlayan Ayd\u0131n'da Tralles, Aphrodisias, Nysa, Magnesia ve daha bir\u00e7ok antik kent bulunuyor.,Ayr\u0131ca 1908. ve 1904. soka\u011f\u0131n birle\u015fti\u011fi noktada, 1800\u2019l\u00fc y\u0131llarda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen Fatma Han\u0131m S\u0131byan Mektebi, Sebili ve Afife Han\u0131m \u00c7e\u015fmesi\u2019nden olu\u015fan yap\u0131y\u0131 da g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn.