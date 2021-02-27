Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor!

Bursa'n\u0131n en dar soka\u011f\u0131nda ya\u015fayan Birol Demir, "Mahallemiz Bursa'n\u0131n en eski ve turistlik mahallelerinden biri. Mahallemizde bulunan Pilavc\u0131 Aral\u0131\u011f\u0131 Bursa'n\u0131n en dar soka\u011f\u0131.,Apartman giri\u015flerinin de bulundu\u011fu sokakta ya\u015fayanlar en \u00e7ok s\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 e\u015fya ta\u015f\u0131rken \u00e7ekiyor. Darl\u0131\u011f\u0131yla \u00fcn yapm\u0131\u015f soka\u011f\u0131 \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f ziyaret ediyor., Burada iki ki\u015fi kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi mi ge\u00e7emiyor. Biri di\u011ferine yol vermek durumunda kal\u0131yor. Soka\u011f\u0131m\u0131z\u0131n darl\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyan g\u00f6rmek i\u00e7in buraya geliyor. Soka\u011f\u0131m\u0131z darl\u0131\u011f\u0131yla b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekiyor. ,En \u00e7ok e\u015fya ta\u015f\u0131rken zorluk \u00e7ekiyoruz" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Bursa'n\u0131n tarih\u00ee semtinde bulunan sokakta iki ki\u015fi yan yana y\u00fcr\u00fcyemiyor.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esinde bulunan Pilavc\u0131 Aral\u0131\u011f\u0131 darl\u0131\u011f\u0131yla g\u00f6renleri hayretler i\u00e7inde b\u0131rak\u0131yor. Bursa'n\u0131n en eski ve turistlik mahallesi olan Ye\u015fil semtinde bulunan sokakta iki ki\u015fi kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi mi biri yol vermek durumunda kal\u0131yor.