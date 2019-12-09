Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir! Ödemeler için vakit azalıyor

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca 31 Aral\u0131k 2017'den \u00f6nce yap\u0131lm\u0131\u015f, ruhsats\u0131z veya ruhsat ve eklerine ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar i\u00e7in hayata ge\u00e7irilen imar bar\u0131\u015f\u0131ndan faydalanmak i\u00e7in ba\u015fvuran vatanda\u015flar\u0131n Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi bedelini yat\u0131rma s\u00fcresi 1 Temmuz'da uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,S\u00f6z konusu s\u00fcrenin dolmas\u0131na 3 hafta kald\u0131. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aral\u0131k'a kadar ba\u015fvuruyu yapmas\u0131 gerekiyor.,Gayrimenkul Hukuku Enstit\u00fcs\u00fc Ba\u015fkan\u0131, avukat Ali Y\u00fcksel, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 15 Haziran'da ba\u015fvuru s\u00fcresi dolan imar bar\u0131\u015f\u0131na 10 milyon 250 bin vatanda\u015f\u0131n ba\u015fvurdu\u011funu an\u0131msatarak, ba\u015fvuru s\u00fcresinin ise 31 Aral\u0131k'a kadar uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131.\r\n\r\nY\u00fcksel, "\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131na ba\u015fvuranlar\u0131n Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi bedelinin y\u00fczde 25'ini 31 Temmuz'a kadar \u00f6demesi gerekiyordu. Kalan y\u00fczde 75'lik k\u0131sm\u0131n son \u00f6deme tarihi ise 31 Aral\u0131k. Bu s\u00fcreyi ge\u00e7irenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.,Ali Y\u00fcksel, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkililerinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarda \u00f6deme s\u00fcresinin kesinlikle uzat\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131n belirtildi\u011fini ifade ederek, "Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z \u00f6demeleri son g\u00fcnlere b\u0131rakmamal\u0131. Milyonlarca ki\u015finin bu haktan yararland\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcrse \u00f6deme konusunda son g\u00fcnlerde yo\u011funluk ya\u015fanabilir." diye konu\u015ftu.,Tar\u0131msal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananlar\u0131n bu arazileri sat\u0131n almak i\u00e7in ba\u015fvuracaklar\u0131 son g\u00fcn\u00fcn de 31 Aral\u0131k oldu\u011funu hat\u0131rlatan Y\u00fcksel, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Hazine'ye ait tar\u0131m arazisi \u00fczerinde ka\u00e7ak yap\u0131lar i\u00e7in e\u011fer imar bar\u0131\u015f\u0131na ba\u015fvurulmu\u015fsa bu yap\u0131lar y\u0131k\u0131lmayacak. Ancak bu yap\u0131lar i\u00e7in imar bar\u0131\u015f\u0131na ba\u015fvurularak yap\u0131 kay\u0131t belgesi al\u0131nmam\u0131\u015fsa tar\u0131m arazisi sat\u0131n al\u0131nsa bile bina y\u0131k\u0131labilir, ka\u00e7ak olmaya devam edecek. Sat\u0131n al\u0131nan arazi i\u00e7in ecrimisil \u00f6demesi ise bitecek." (AA),Bakanl\u0131k o s\u00fcreyi uzatm\u0131\u015ft\u0131! S\u00f6z konusu s\u00fcrenin dolmas\u0131na ise 3 hafta kald\u0131! Aman dikkat, bu s\u00fcreyi ge\u00e7irenlerin belgesi iptal edilebilir...