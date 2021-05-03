Bu suyu içenler zıplamadan duramıyor

Erzurum\u2019a 40 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Konakl\u0131 Mahallesinde ya\u015fayan vatanda\u015flar, mahalle yak\u0131nlar\u0131nda bulunan bir su kayna\u011f\u0131n\u0131n b\u00f6brek ta\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia ediyor. Yerel halk\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck kuyularda bulunan \u015fifal\u0131 sudan i\u00e7enler, suyun ba\u015f\u0131nda z\u0131plad\u0131ktan sonra b\u00f6brek ta\u015flar\u0131ndan kurtuluyor.,Kendisinin bizzat \u015fifal\u0131 sudan i\u00e7erek b\u00f6brek ta\u015f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Mahalle \u0130mam\u0131 Yusuf Teymur, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan bu \u015fifal\u0131 su \u00e7ok eski y\u0131llardan beri b\u00f6brek ta\u015f\u0131nda kullan\u0131lan bir sudur. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde de gerek \u015fehir i\u00e7i gerek \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan vatanda\u015flar b\u00f6brek ta\u015f\u0131 iltihab\u0131 i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelmektedirler. Ger\u00e7ekten \u00e7ok \u015fifal\u0131 ve faydal\u0131 bir su, bu suyun faydas\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u00e7ok oldu. Ben kendim bizzat b\u00f6brek ta\u015f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken bu suyu kulland\u0131m. Suyu i\u00e7tikten sonra b\u00f6brek ta\u015f\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcm.,. Bu sebeple b\u00f6brek ta\u015f\u0131 hastal\u0131\u011f\u0131 olan karde\u015flerimizi k\u00f6y\u00fcm\u00fcze bekliyoruz. Bu \u015fifal\u0131 sudan gelip i\u00e7sinler ve bu hastal\u0131ktan kurtulsunlar. Eskiden gelen bir gelenektir. \u015eifal\u0131 suyu i\u00e7tikten sonra daha \u00e7ok etkili olsun diye z\u0131pl\u0131yoruz, ko\u015fuyoruz ve atl\u0131yoruz. Bunlar suyla beraber b\u00f6brek ta\u015f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmede yard\u0131mc\u0131 oluyor\u201d dedi.,B\u00f6brek ta\u015f\u0131 hastal\u0131\u011f\u0131 olan herkesin bu k\u00f6ye gelip su i\u00e7mesini tavsiye ediyoruz. Suyun ba\u015f\u0131nda Z\u0131plama, ko\u015fu yapma ve atlama bunlar \u00e7ok eski zamanlardan gelen geleneklerimiz. Bu suyun ba\u015f\u0131nda z\u0131play\u0131p silkinmek \u00e7ok \u00f6nemli bir \u015feydir. Suyu i\u00e7tikten sonra buradan giderken yolda d\u00fc\u015f\u00fcrenler var. Hi\u00e7 yola \u00e7\u0131kmadan direkt burada d\u00fc\u015f\u00fcrenlerde var. K\u00f6ye ula\u015fmadan ta\u015f d\u00fc\u015f\u00fcrenler var biz g\u00f6z\u00fcm\u00fczle bunlar\u0131 \u00e7ok g\u00f6rd\u00fck\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.,Su i\u00e7tikten sonra ta\u015f d\u00fc\u015f\u00fcrenleri \u00e7ok g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden mahalle ya\u015fl\u0131lar\u0131ndan Mehmet K\u00f6seo\u011flu, \u201cBu su y\u0131llard\u0131r burada ak\u0131yor. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde b\u00f6brek ta\u015f\u0131 olan herkes ta\u015flar\u0131n\u0131 hep burada d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Doktorlar buraya gelip bu sudan numune ald\u0131lar. Daha sonra kendilerine giden hastalar\u0131 bu k\u00f6ye g\u00f6nderiyorlar b\u00f6brek ta\u015f\u0131 d\u00f6ks\u00fcnler diye. Adam hasta oldu\u011fu i\u00e7in b\u00f6breklerine film \u00e7ekiyorlar. Daha sonra bak\u0131yorlar ta\u015f var. Bu k\u00f6ye gelip 1 hafta su i\u00e7iyor sonra ta\u015f yok oluyor. ,Erzurum\u2019un Konakl\u0131 Mahallesinde ya\u015fayan yerel halk\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re k\u00f6y\u00fcn yak\u0131n\u0131nda bulunan \u015fifal\u0131 sudan i\u00e7enler, suyun ba\u015f\u0131nda z\u0131plamadan duram\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...,E\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131nda bulunan rahats\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 yak\u0131n bir k\u00f6yden su almak i\u00e7in geldi\u011fini s\u00f6yleyen Emrullah Da\u011f, \u201cTuzcu k\u00f6y\u00fcnden buraya geldim. E\u015fimde ve \u00e7ocuklar\u0131mda rahats\u0131zl\u0131k oldu\u011fundan dolay\u0131 buradan su almaya geldim. Bu sudan ben kendi tedavimde kullanmak i\u00e7in i\u00e7tim. Y\u0131llar \u00f6nce \u00e7ok a\u011fr\u0131m vard\u0131 buraya gelip sudan i\u00e7tim ve hastal\u0131\u011f\u0131mdan kurtuldum. Ailemi de bu sudan faydalanmalar\u0131 i\u00e7in buraya getirdim. Umar\u0131m suyun yarar\u0131n\u0131 onlar \u00fczerinde de g\u00f6r\u00fcr\u00fcz. ,\u015eifal\u0131 suyun \u00e7evresinde ko\u015fanlar ise b\u00f6brek ta\u015flar\u0131ndan bir s\u00fcre sonra kurtulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. \u00d6te yandan yak\u0131n k\u00f6ylerden ve \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan b\u00f6brek ta\u015f\u0131 hastal\u0131\u011f\u0131 bulunan vatanda\u015flar da bu \u015fifal\u0131 suyu i\u00e7mek i\u00e7in Konakl\u0131 k\u00f6y\u00fcne geliyor.,Su pe\u015finde gezenler mutlaka buraya gelip bu suyun tad\u0131n\u0131 tats\u0131nlar. Gelip a\u00e7 karn\u0131na bu suyu i\u00e7en olursa mutlaka faydas\u0131n\u0131 g\u00f6recektir. Burada suyu i\u00e7iyorsun daha sonra a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru ko\u015fuyorsun bir daha gelip burada su i\u00e7iyorsun. Bu i\u015flemi piknik amac\u0131yla buraya gelerek de yapabilirsiniz\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)