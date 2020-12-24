Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor

Dar\u0131ca Belediyesi, at\u0131klar\u0131n geri d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesi konusunda \u00f6rnek bir uygulamaya imza at\u0131yor. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm amac\u0131yla hayata ge\u00e7irilen \u00c7\u00f6p Taksi ise, g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor. ,Bu kapsamda vatanda\u015flar, ald\u0131rmak istedikleri evsel at\u0131klar\u0131 Dar\u0131ca Belediyesi Temizlik \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne telefonla bildiriyor. Telefon geldikten sonra ekipler, molozlar\u0131 veya di\u011fer at\u0131klar\u0131 bulundu\u011fu yerden almak i\u00e7in harekete ge\u00e7iyor. Ekipler adrese ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, vatanda\u015flar taksi gibi giydirilmi\u015f \u00e7\u00f6p kamyonunu kar\u015f\u0131lar\u0131nda g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Ekipler \u00c7\u00f6p Taksi ile vatanda\u015flar\u0131n evlerinin \u00f6n\u00fcne kadar gelerek, evsel at\u0131klar\u0131 topluyor. Daha sonra ise at\u0131klar\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 yeri temizliyor. Toplanan at\u0131klar Dar\u0131ca Belediyesi At\u0131k Getirme Merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme kazand\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Uygulama hakk\u0131nda bilgi veren Dar\u0131ca Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muzaffer B\u0131y\u0131k, bu ara\u00e7 ile 2020 y\u0131l\u0131nda yakla\u015f\u0131k 6 bin 300 noktadan evsel at\u0131\u011f\u0131n topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bu \u015fekilde geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme katk\u0131 sunmay\u0131 arzulad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fkan B\u0131y\u0131k, \u201cBir di\u011fer amac\u0131m\u0131z ise \u00e7evredeki g\u00f6rsel kirlili\u011fin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek istiyoruz. Temiz bir Dar\u0131ca hayaliyle bu g\u00fcnlere kadar geldik. \u0130n\u015fallah yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z uygulamalarla da, \u00f6zellikle \u00c7\u00f6p Taksi uygulamas\u0131, vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n nezdinde de anl\u0131k bir temizlik noktas\u0131nda \u00e7ok ciddi derecede olumlu bir tepki ald\u0131. Bunu biraz daha g\u00fc\u00e7lendirece\u011fiz \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda Allah nasip ederse. Hem g\u00f6rsel kirlili\u011fin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi konusunda destek olaca\u011f\u0131z vatanda\u015f\u0131m\u0131za hem de geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmle alakal\u0131 ciddi derecede katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir proje. Ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131z da \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Ben kendilerine de te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bunun \u00f6rnekleri farkl\u0131 vilayetlerde vard\u0131r belki ama in\u015fallah biz bunu daha da g\u00fc\u00e7lendirece\u011fiz. Kocaeli\u2019de ilk uygulamay\u0131 biz ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131k \u00e7\u00fcnk\u00fc. \u0130n\u015fallah daha da g\u00fc\u00e7lendirmeyi arzu ediyoruz. Sadece \u00e7\u00f6p bidonundaki \u00e7\u00f6p\u00fc almak bir sorunu \u00e7\u00f6zm\u00fcyor. Onun yan\u0131ndaki bir evsel at\u0131\u011f\u0131 da almam\u0131z gerekti\u011fine inanarak bu proje ba\u015flad\u0131. 6 bin 300 noktada yap\u0131lan pansuman da bir nevi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015fin asl\u0131nda do\u011fru oldu\u011funu bir \u015fekilde bize g\u00f6stermi\u015f oldu. Do\u011fru bir proje oldu\u011funa inan\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Vatanda\u015flardan bu konuyla alakal\u0131 herhangi bir \u00fccret talep etmediklerini kaydeden Ba\u015fkan B\u0131y\u0131k, \u201cBelli bir yo\u011funlu\u011fa ula\u015fmadan, belli bir hacme ula\u015fmadan, b\u00f6yle b\u00fcy\u00fck in\u015faatlardan olu\u015fan molozlar\u0131n haricinde vatanda\u015f\u0131n kendi evindeki yapm\u0131\u015f oldu\u011fu temizlikten biriken d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in biz \u00fccret talep etmiyoruz. \u2018\u00c7\u00f6p\u00fcn de taksisi varm\u0131\u015f\u2019 diye b\u00f6yle ilgin\u00e7 s\u00f6ylemler de oluyor. \u00c7ok g\u00fczel, sosyal medyada da bu ara\u00e7la alakal\u0131 replikler olu\u015ftu. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n mutlulu\u011fu bizim i\u00e7in de k\u0131ymetli. G\u00fczel hat\u0131ralar da oluyor tabii ki \u00e7al\u0131\u015fma esnas\u0131nda. \u0130nan\u0131yorum ki daha da renkli, daha da g\u00fczel bir \u015fekilde bu s\u00fcrecimiz i\u015fler\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Moloz at\u0131klar\u0131n\u0131n toplanmas\u0131 i\u00e7in belediyeye m\u00fcracaat eden Co\u015fkun Y\u00fcceda\u011f ise \u201c5-6 \u00e7uval molozumuz vard\u0131. Bunu \u00e7\u00f6pe atmak yerine belediyeye m\u00fcracaat ettim. Ara\u015ft\u0131rd\u0131m, belediyenin de \u00e7ok g\u00fczel bir hizmeti varm\u0131\u015f \u00c7\u00f6p Taksi diye. Geldiler, ald\u0131lar, yerleri de \u00e7ok g\u00fczel temizleyip molozlar\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Bu t\u00fcr hizmetlerden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. \u00c7ok g\u00fczel bir hizmet. \u00c7\u00f6p Taksiyi ilk kez g\u00f6r\u00fcyorum ve \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Herhangi bir \u00fccret talep etmediler. \u00dccretsiz bir \u015fekilde al\u0131p g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.