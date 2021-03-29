Bu taksiler çok farklı

Aydemir, "Band\u0131rma'da esnafl\u0131k yap\u0131yorum. Eskiden baba mesle\u011fiydi bu i\u015f. Band\u0131rma sanayi b\u00f6lgesi bir kent oldu\u011fu i\u00e7in bu hizmetin iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 ve ilgi g\u00f6rece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Arac\u0131m\u0131z VIP bir ara\u00e7. Ara\u00e7ta Wi-fi kablosuz internet ve \u015farj imkan\u0131, Televizyon, Buzdolab\u0131, a\u00e7\u0131l\u0131r-kapan\u0131r masalar\u0131m\u0131z var. Arac\u0131m\u0131za binen m\u00fc\u015fterilerimiz Band\u0131rma \u015eof\u00f6rler ve Otomobilciler Odas\u0131'n\u0131n belirlemi\u015f oldu\u011fu ticari taksi tarifesinin d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir \u00fccret \u00f6demeyecek. Arac\u0131m\u0131zda belirli i\u00e7ecekler \u00fccretsiz olacak. \u0130stedikleri zaman vatanda\u015flar\u0131m\u0131z gidecekleri yer ister 10 TL olsun, ister 500 TL olsun arac\u0131m\u0131z\u0131 kullanabilirler. Kimseye \u015fu kadar yol gideceksin diye bir \u015fart ko\u015fmuyoruz. M\u00fc\u015fteri ay\u0131rt etmeksizin istedikleri yere gidebilirler. Arac\u0131m\u0131zda yolculuk esnas\u0131nda okuyabilecekleri gazetelerimiz, dergilerimiz olacak. T\u00fcrkiye'de VIP ara\u00e7 olup da T tipi Ticari Plaka ta\u015f\u0131yan benim ara\u015ft\u0131rmalar\u0131ma g\u00f6re ilk ara\u00e7 bu. B\u00f6yle bir yat\u0131r\u0131m\u0131 yapmay\u0131 uygun g\u00f6rd\u00fck. Bizlere ve kentimize hay\u0131rl\u0131 olsun" dedi.,Band\u0131rma'da ilk VIP Taksi uygulamas\u0131n\u0131 ba\u015flatan C\u00fcneyt Aydemir, \u0130HA'ya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, arac\u0131yla ilgili bilgiler vererek, vatanda\u015flardan taksimetre \u00fccreti d\u0131\u015f\u0131nda herhangi ekstra bir \u00fccret almayacaklar\u0131n\u0131 ve mesafe, m\u00fc\u015fteri ayr\u0131m\u0131 gibi bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti., 8 ki\u015filik kapasitesinin yan\u0131s\u0131ra uzun yolculuklarda rahat bir yolculuk imkan\u0131 sa\u011flayan VIP Taksi'nin i\u00e7inde buzdolab\u0131ndan TV'ye, Wi-fi internetten telefona kadar her t\u00fcrl\u00fc imkan mevcut.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de benzerlerine \u00e7ok rastlanan ancak T tipi ticari plaka ta\u015f\u0131yan ilk VIP Taksi olma \u00fcnvan\u0131na eri\u015fen \u00f6zel donan\u0131ml\u0131 taksi vatanda\u015flardan yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor.,T\u00fcrkiye'nin ilk T Plaka ta\u015f\u0131yan VIP Taksisinde yolculuk yaparak d\u00fc\u015f\u00fcncelerini anlatan Ayhan Y\u00f6r\u00fcko\u011flu ise "Band\u0131rmam\u0131za \u00e7ok g\u00fczel bir hizmet gelmi\u015f. Ara\u00e7ta \u00e7ok g\u00fczel bir yolculuk yap\u0131l\u0131yor. Band\u0131rmam\u0131z zaten bir sanayi \u015fehri. \u0130\u015fadamlar\u0131m\u0131z bunu s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131rlar diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Band\u0131rma'ya yak\u0131\u015fan bir hizmettir. \u00dccreti \u00e7ok makul. Herhangi bir taksiye verece\u011finiz \u00fccretin ayn\u0131s\u0131 ise istedi\u011finiz yere gidebiliyorsunuz. Yolculuk esnas\u0131nda televizyon seyredip, gazete okuyabiliyorsunuz. Cep telefonunuzu, bilgisayar\u0131n\u0131z\u0131 \u015farj edebilece\u011finiz 220 W destekli \u015farj sistemi var. Ayr\u0131ca internet ba\u011flant\u0131s\u0131ndan faydalanabiliyorsunuz. \u00d6zel e\u015fya kasas\u0131, buzdolab\u0131 var. Telefonumu kablosuz \u015farj edebiliyorum. Band\u0131rma'ya bu hizmeti getiren karde\u015fimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi.,Band\u0131rmal\u0131 esnaf C\u00fcneyt Aydemir taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan VIP Taksi hizmete ba\u015flad\u0131.