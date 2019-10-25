Bu taksiyi gören hemen polisi arayacak

17 y\u0131ld\u0131r Antalya'da ticari taksi sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6steren Hakan Do\u011fan, mesai arkada\u015flar\u0131n\u0131n herhangi bir acil durumda yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak bir \u00fcr\u00fcn geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yapmaya ba\u015flad\u0131., Ara\u00e7lar \u00fczerindeki taksi yazan tepe lambas\u0131n\u0131n da geli\u015ftiricisi olan Do\u011fan, yeni bir yaz\u0131l\u0131mla bu dijital alandan yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 ge\u00e7mesini de sa\u011flad\u0131. ,Lambadan ba\u011f\u0131ms\u0131z, taksi i\u00e7ine g\u00f6r\u00fcnmeyecek bir noktaya acil yard\u0131m butonu koyan Do\u011fan, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn bu butona basmas\u0131 halinde dijital ekrandan seri \u015fekilde 'polis imdat' uyar\u0131s\u0131 yapmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. ,Do\u011fan'\u0131n hedefi ise bu uyar\u0131 sisteminin bir merkez ile ortak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak.\r\n,Son d\u00f6nemlerde ticari taksi s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine y\u00f6nelik gasp olay\u0131n\u0131n fazla oldu\u011funu i\u015faret eden Do\u011fan, sald\u0131rganlar\u0131n taksicileri basit ve a\u00e7\u0131k bir hedef olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getirdi.\r\n,\u015e\u00fcphelinin araca bindi\u011fi zaman s\u00fcr\u00fcc\u00fc ile yapayaln\u0131z kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Hakan Do\u011fan, \u201cS\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn kendini koruyaca\u011f\u0131 bir sistem yok, tamamen kaderiyle ba\u015f ba\u015fa. Taksimetre alan\u0131yla da ilgileniyorum, arkada\u015flar\u0131ma yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m. ,Bir ihbar sistemi geli\u015ftirmek istedik. Bu tepe lambalar\u0131 bizim \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fczd\u00fc. Taksi \u015fof\u00f6r\u00fc yolcudan \u015f\u00fcphelense bile yapaca\u011f\u0131 bir \u015fey yok. \r\nM\u00fc\u015fterinin haberi olmadan s\u00fcr\u00fcc\u00fc yak\u0131n\u0131ndaki butona basarak d\u0131\u015far\u0131ya yard\u0131m mesaj\u0131 g\u00f6nderiyor. D\u0131\u015far\u0131dan bunu farkeden ki\u015fi hemen polisi ar\u0131yor\u201d dedi.\r\n,Sistemin 2 ayl\u0131k bir \u00e7al\u0131\u015fma sonucu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Do\u011fan,\u201cS\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn butona basmas\u0131yla arac\u0131n \u00fczerindeki tepe lambas\u0131n\u0131n taksi yazan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u2019polis imdat\u2019 yaz\u0131lara ge\u00e7meye ba\u015fl\u0131yor. Kendi ara\u00e7lar\u0131m\u0131zda denedik ve ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma oldu.\u201d diye konu\u015ftu. Tepe lambalar\u0131n\u0131n m\u00fcfredata uygun oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen UKOME ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp kentte yayg\u0131n olarak kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 beklediklerini belirti.\r\n\r\n,Uyar\u0131 sisteminin kanuna uygun oldu\u011funu ve kullanmakta herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Hakan Do\u011fan, \u201cMaliyetleri minimumda tuttuk. T\u00fcm arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n kullanmas\u0131n\u0131 istiyoruz. 290 liraya hayat kurtar\u0131c\u0131 bir \u00f6nlem. Bir arkada\u015f\u0131m\u0131za bile bir faydas\u0131 olursa ne mutlu\u201d dedi.,Uyar\u0131 sistemini kullanmaya ba\u015flayan taksi s\u00fcr\u00fcc\u00fclerden H\u00fcseyin Topal, \u00f6zellikle gece \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken her zaman bir tedirginlik i\u00e7inde olduklar\u0131n\u0131 belirtti. Gece ald\u0131klar\u0131 yolcular\u0131n nas\u0131l biri olduklar\u0131n\u0131 bilemediklerini kaydeden Topal, \u201c Bir \u00e7ok arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015f\u0131na olumsuz olaylar geldi. Yolcu ile ba\u015fba\u015fayken yard\u0131m isteyemiyoruz, telefon a\u00e7am\u0131yoruz. Yanl\u0131\u015f bir hareketimizde yaralanabiliriz. Bu uyar\u0131 sistemini \u00e7ok faydal\u0131 buluyorum. Can g\u00fcvenli\u011finin parayla de\u011feri bi\u00e7ilmez. Yolda giderken \u0131\u015f\u0131k \u2018polis imdat \u2018diye ba\u011f\u0131r\u0131yor\u201ddedi.