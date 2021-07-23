Bu tarlada her şey bedava! Yoldan geçenlere ücretsiz dağıtıyor

Bursa'da gen\u00e7 muhtar, tarlas\u0131ndaki meyve ve sebzeleri yoldan ge\u00e7en herkese \u00fccretsiz da\u011f\u0131t\u0131yor.,Muhtar, tarlas\u0131na, "Burada her \u015fey bedava" yaz\u0131s\u0131 ast\u0131. Yoldan ge\u00e7en misafir ve k\u00f6yl\u00fcler tarlaya girerek muhtar\u0131n ekip b\u00fcy\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc meyve ve sebzelerden istedikleri kadar yiyebiliyor.,Bursa'n\u0131n Harmanc\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u0130shaklar k\u00f6y\u00fcn\u00fcn muhtar\u0131 Emre Oru\u00e7, Bursa'n\u0131n en gen\u00e7 muhtar\u0131. Gen\u00e7 muhtar, k\u00f6y\u00fcne hizmet etmek i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcyle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,22 YA\u015eINDA MUHTAR SE\u00c7\u0130LD\u0130\r\n\r\nBursa'n\u0131n en gen\u00e7 muhtarlar\u0131ndan biri oldu\u011funu ifade eden Emre Oru\u00e7, "22 ya\u015f\u0131nda muhtar se\u00e7ildim. 2,5 y\u0131ld\u0131r muhtarl\u0131k yap\u0131yorum. K\u00f6y\u00fcm\u00fcze elimizden geldi\u011fince hizmet yap\u0131yoruz. K\u00f6y\u00fcn olan tarlay\u0131 bu y\u0131l ben ektim. \u00c7e\u015fitli meyveler ve sebzeler yeti\u015ftirdi\u011fim bu tarlay\u0131 herkese \u00fccretsiz olarak a\u00e7t\u0131m" dedi.,"H\u0130\u00c7 PARA VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECE\u011e\u0130Z"\r\n\r\nTarlaya girip meyve ve sebze toplayan vatanda\u015flar, "Buradan ge\u00e7iyorduk. Bedava yaz\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck, tarlaya girip meyve ve sebze toplad\u0131k. Hi\u00e7 para vermeden yolumuza devam edece\u011fiz. Bu hizmeti yapan muhtardan Allah raz\u0131 olsun" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),"Bu tarlada yeti\u015ftirdi\u011fim meyve ve sebzeleri herkes \u00fccretsiz yiyebilir" diyen Oru\u00e7, "Yoldan ge\u00e7en vatanda\u015flar yaz\u0131y\u0131 g\u00f6r\u00fcp tarlaya girerek \u00fccretsiz meyve ve sebze yiyor. Bize hay\u0131r duas\u0131 etmeleri k\u00e2fi. Bu hizmet ben muhtar oldu\u011fum m\u00fcddet\u00e7e devam edecek" ifadelerini kulland\u0131.,K\u00f6y\u00fcne \u00e7ok say\u0131da hizmet g\u00f6t\u00fcren gen\u00e7 muhtar, k\u00f6y\u00fcnden gelip ge\u00e7en vatanda\u015flara da hizmet vermeye ba\u015flad\u0131. K\u00f6yde bulunan tarlas\u0131na \u00e7ok say\u0131da meyve ve sebze eken Oru\u00e7, tarlaya ekti\u011fi bu meyveleri herkese bedava olarak veriyor.,Vatanda\u015flar, meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan istedikleri gibi meyve kopart\u0131p afiyetle yiyip para \u00f6demeden yollar\u0131na devam ediyor.